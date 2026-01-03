Juventus-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Lecce di Serie A 2025-26, 18a giornata: data, orario, formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juventus–Lecce inaugura il 2026 all’Allianz Stadium di Torino sabato 3 gennaio alle 18:00, nella 18a giornata di Serie A. Gara dal sapore di alta classifica contro lotta salvezza: bianconeri quinti a 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 23 gol segnati, 15 subiti), salentini sedicesimi a 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte; 11 gol fatti, 22 incassati). La squadra di casa difende la solidità interna, gli ospiti cercano ossigeno per la corsa alla permanenza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni

Si va verso una Juventus col 3-4-2-1: guida Di Gregorio, dietro terzetto che potrebbe vedere Kalulu, Bremer, Kelly. Sulle corsie dovrebbero agire McKennie e Cambiaso, con Locatelli–Thuram in mezzo. Sulla trequarti spazio a Koopmeiners e Yildiz alle spalle di David, ma l’opzione Kostić a sinistra e gli ingressi di Openda o Zhegrova restano piste possibili. Assenze come Vlahović e Gatti pesano, mentre Milik sarebbe in dubbio. La Lecce dovrebbe confermare il 4-1-4-1: Falcone tra i pali, linea da destra Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; in regia Ramadani e quartetto da destra Pierotti, Kaba, Maleh, N’Dri a sostegno di Štulić. Possibili forfait per Rafia e Marchwiński; attenzione alle ultime dal giudice sportivo.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David.

V:Sport

Lecce (4-1-4-1): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani; Pierotti, Kaba, Maleh, N’Dri; Štulić.

V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: nella Juventus pesano gli stop di Vlahović e Gatti, con Rugani ancora ai box e Milik da valutare. La Lecce arriva con qualche grana tra fascia e mediana: possibili defezioni per Rafia e Marchwiński, mentre Morente è alle prese con un problema al piede; Früchtl non è al meglio, Sala e Veiga reduci da influenza. Al momento non si registrano squalifiche di rilievo, ma le ultime verifiche potrebbero incidere sulle scelte iniziali.

Juventus : Rugani (infortunio all’anca); Milik (infortunio al polpaccio); Vlahović (problema all’inguine); Gatti (infortunio al ginocchio).

: (infortunio all’anca); (infortunio al polpaccio); (problema all’inguine); (infortunio al ginocchio). Lecce: Morente (infortunio al piede); Früchtl (infortunio al ginocchio); Rafia (infortunio alla coscia); Marchwiński (lesione del legamento crociato anteriore); Sala (influenza); Veiga (influenza); Berisha (infortunio alla coscia).

Le ultime partite giocate

Juventus in crescita, con quattro successi nelle ultime cinque e capacità di gestione nei finali. Il Lecce alterna prove coraggiose a cadute lontano da casa: l’equilibrio difensivo è il tema chiave per restare in partita a Torino.

Juventus ok ko ok ok ok Lecce ko ok ko ok ko

Nelle ultime 5 la Juventus ha raccolto 12 punti, il Lecce 6. Dettaglio risultati:

Juventus : Juventus-Cagliari 2-1; Napoli-Juventus 2-1; Bologna-Juventus 0-1; Juventus-Roma 2-1; Pisa-Juventus 0-2.

: Juventus-Cagliari 2-1; Napoli-Juventus 2-1; Bologna-Juventus 0-1; Juventus-Roma 2-1; Pisa-Juventus 0-2. Lecce: Lazio-Lecce 2-0; Lecce-Torino 2-1; Cremonese-Lecce 2-0; Lecce-Pisa 1-0; Lecce-Como 0-3.

L’arbitro di Juventus-Lecce

Dirige Collu, assistenti Berti e Bianchini, IV Marcenaro, VAR Doveri, AVAR Ghersini. In questa Serie A 2025/26 Giuseppe Collu ha arbitrato 8 gare: 4 rigori assegnati, 37 ammonizioni, nessuna espulsione, media 4.6 gialli a partita e 21 fuorigioco sanzionati.

Arbitro : Collu

: Collu Assistenti : Berti – Bianchini

: Berti – Bianchini IV : Marcenaro

: Marcenaro VAR : Doveri

: Doveri AVAR: Ghersini

Statistiche interessanti

La sfida tra Juventus e Lecce mette a confronto una squadra in piena corsa europea con un gruppo che ha bisogno di punti pesanti in trasferta. I bianconeri arrivano da una serie positiva, con difesa solida e continuità realizzativa casalinga; i salentini, invece, faticano a trovare il gol con regolarità nell’ultimo periodo ma restano pericolosi quando riescono ad alzare l’intensità sulle corsie. Storicamente il confronto a Torino sorride alla Juventus, che in casa ha concesso pochissimo ai giallorossi, mentre la prima dell’anno vede spesso i bianconeri pragmatici e attenti. Occhio alla verve di Yildiz tra le linee e all’ordine di Ramadani nel mezzo: due elementi che possono indirizzare ritmo e secondi palloni, in un match che potrebbe decidersi sui dettagli e sulle palle inattive.

La Juventus ha segnato in ognuna delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Lecce : striscia aperta che può allungarsi.

ha segnato in ognuna delle ultime 10 sfide di Serie A contro il : striscia aperta che può allungarsi. Il Lecce è andato a bersaglio nelle ultime due gare contro la Juventus : mira al tris che manca dal 2006-2009.

è andato a bersaglio nelle ultime due gare contro la : mira al tris che manca dal 2006-2009. A Torino i bianconeri hanno perso solo una volta su 19 contro il Lecce in A: il 3-4 del 25 aprile 2004.

in A: il 3-4 del 25 aprile 2004. La Juventus non perde la prima dell’anno dal 2013: da allora 9 vittorie e 3 pareggi, con 7 clean sheet.

non perde la prima dell’anno dal 2013: da allora 9 vittorie e 3 pareggi, con 7 clean sheet. Bianconeri in volo: 7 successi nelle ultime 8 gare complessive (1 ko), con 4 vittorie di fila e una sola rete subita.

Il Lecce è rimasto a secco in 6 delle ultime 10 di campionato: serve concretezza negli ultimi metri.

è rimasto a secco in 6 delle ultime 10 di campionato: serve concretezza negli ultimi metri. In trasferta giallorossi con 4 sconfitte su 7: rendimento esterno ancora da irrobustire.

Pressione alta: solo l’Inter ha creato più tiri da recupero offensivo della Juventus ; il Lecce è tra le ultime per conclusioni da questa situazione.

; il è tra le ultime per conclusioni da questa situazione. Yildiz è già in doppia cifra di contributi (gol+assist) ed è il più giovane del campionato con questo traguardo.

è già in doppia cifra di contributi (gol+assist) ed è il più giovane del campionato con questo traguardo. Ramadani leader silenzioso del Lecce: primatista di minuti, passaggi riusciti e recuperi palla tra i compagni.

Le statistiche stagionali di Juventus e Lecce

La Juventus segna di più (23 a 11) e concede meno (15 a 22), con possesso medio superiore (56.2% contro 44.6%) e miglior precisione al tiro. Il Lecce punta su aggressività nei duelli e sulle ripartenze: per gli ospiti saranno determinanti gestione degli episodi e palle inattive.

Giocatori: per la Juventus top scorer Yildiz (6) e miglior assistman Yildiz (4); più ammonizioni Koopmeiners (5), un rosso per Cambiaso; 6 clean sheet per Di Gregorio. Nel Lecce i gol sono distribuiti: Berisha (2), Coulibaly (2), N’Dri (2); più assist Berisha (3); più gialli Kialonda Gaspar (5); nessun rosso; 6 clean sheet per Falcone.

Juventus Lecce Partite giocate 17 16 Vittorie 9 4 Pareggi 5 4 Sconfitte 3 8 Gol fatti 23 11 Gol subiti 15 22 Possesso palla (%) 56.2 44.6 Tiri totali 186 116 Tiri in porta 93 46 Precisione al tiro (%) 50.0 39.66 Clean sheet 6 6 Cartellini gialli 25 29 Cartellini rossi 1 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Juventus-Lecce? Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18:00 (18a giornata di Serie A). Dove si gioca Juventus-Lecce? All’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Lecce? L’arbitro è Giuseppe Collu, assistenti Berti e Bianchini; IV Marcenaro; VAR Doveri; AVAR Ghersini.