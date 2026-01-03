Juventus-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus–Lecce inaugura il 2026 all’Allianz Stadium di Torino sabato 3 gennaio alle 18:00, nella 18a giornata di Serie A. Gara dal sapore di alta classifica contro lotta salvezza: bianconeri quinti a 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 23 gol segnati, 15 subiti), salentini sedicesimi a 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte; 11 gol fatti, 22 incassati). La squadra di casa difende la solidità interna, gli ospiti cercano ossigeno per la corsa alla permanenza.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juventus-Lecce
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Juventus e Lecce
Probabili formazioni
Si va verso una Juventus col 3-4-2-1: guida Di Gregorio, dietro terzetto che potrebbe vedere Kalulu, Bremer, Kelly. Sulle corsie dovrebbero agire McKennie e Cambiaso, con Locatelli–Thuram in mezzo. Sulla trequarti spazio a Koopmeiners e Yildiz alle spalle di David, ma l’opzione Kostić a sinistra e gli ingressi di Openda o Zhegrova restano piste possibili. Assenze come Vlahović e Gatti pesano, mentre Milik sarebbe in dubbio. La Lecce dovrebbe confermare il 4-1-4-1: Falcone tra i pali, linea da destra Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; in regia Ramadani e quartetto da destra Pierotti, Kaba, Maleh, N’Dri a sostegno di Štulić. Possibili forfait per Rafia e Marchwiński; attenzione alle ultime dal giudice sportivo.
- Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David.
- Lecce (4-1-4-1): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani; Pierotti, Kaba, Maleh, N’Dri; Štulić.
Gli indisponibili
Capitolo assenze: nella Juventus pesano gli stop di Vlahović e Gatti, con Rugani ancora ai box e Milik da valutare. La Lecce arriva con qualche grana tra fascia e mediana: possibili defezioni per Rafia e Marchwiński, mentre Morente è alle prese con un problema al piede; Früchtl non è al meglio, Sala e Veiga reduci da influenza. Al momento non si registrano squalifiche di rilievo, ma le ultime verifiche potrebbero incidere sulle scelte iniziali.
- Juventus: Rugani (infortunio all’anca); Milik (infortunio al polpaccio); Vlahović (problema all’inguine); Gatti (infortunio al ginocchio).
- Lecce: Morente (infortunio al piede); Früchtl (infortunio al ginocchio); Rafia (infortunio alla coscia); Marchwiński (lesione del legamento crociato anteriore); Sala (influenza); Veiga (influenza); Berisha (infortunio alla coscia).
Le ultime partite giocate
Juventus in crescita, con quattro successi nelle ultime cinque e capacità di gestione nei finali. Il Lecce alterna prove coraggiose a cadute lontano da casa: l’equilibrio difensivo è il tema chiave per restare in partita a Torino.
|Juventus
|ok
|ko
|ok
|ok
|ok
|Lecce
|ko
|ok
|ko
|ok
|ko
Nelle ultime 5 la Juventus ha raccolto 12 punti, il Lecce 6. Dettaglio risultati:
- Juventus: Juventus-Cagliari 2-1; Napoli-Juventus 2-1; Bologna-Juventus 0-1; Juventus-Roma 2-1; Pisa-Juventus 0-2.
- Lecce: Lazio-Lecce 2-0; Lecce-Torino 2-1; Cremonese-Lecce 2-0; Lecce-Pisa 1-0; Lecce-Como 0-3.
L’arbitro di Juventus-Lecce
Dirige Collu, assistenti Berti e Bianchini, IV Marcenaro, VAR Doveri, AVAR Ghersini. In questa Serie A 2025/26 Giuseppe Collu ha arbitrato 8 gare: 4 rigori assegnati, 37 ammonizioni, nessuna espulsione, media 4.6 gialli a partita e 21 fuorigioco sanzionati.
- Arbitro: Collu
- Assistenti: Berti – Bianchini
- IV: Marcenaro
- VAR: Doveri
- AVAR: Ghersini
Statistiche interessanti
La sfida tra Juventus e Lecce mette a confronto una squadra in piena corsa europea con un gruppo che ha bisogno di punti pesanti in trasferta. I bianconeri arrivano da una serie positiva, con difesa solida e continuità realizzativa casalinga; i salentini, invece, faticano a trovare il gol con regolarità nell’ultimo periodo ma restano pericolosi quando riescono ad alzare l’intensità sulle corsie. Storicamente il confronto a Torino sorride alla Juventus, che in casa ha concesso pochissimo ai giallorossi, mentre la prima dell’anno vede spesso i bianconeri pragmatici e attenti. Occhio alla verve di Yildiz tra le linee e all’ordine di Ramadani nel mezzo: due elementi che possono indirizzare ritmo e secondi palloni, in un match che potrebbe decidersi sui dettagli e sulle palle inattive.
- La Juventus ha segnato in ognuna delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Lecce: striscia aperta che può allungarsi.
- Il Lecce è andato a bersaglio nelle ultime due gare contro la Juventus: mira al tris che manca dal 2006-2009.
- A Torino i bianconeri hanno perso solo una volta su 19 contro il Lecce in A: il 3-4 del 25 aprile 2004.
- La Juventus non perde la prima dell’anno dal 2013: da allora 9 vittorie e 3 pareggi, con 7 clean sheet.
- Bianconeri in volo: 7 successi nelle ultime 8 gare complessive (1 ko), con 4 vittorie di fila e una sola rete subita.
- Il Lecce è rimasto a secco in 6 delle ultime 10 di campionato: serve concretezza negli ultimi metri.
- In trasferta giallorossi con 4 sconfitte su 7: rendimento esterno ancora da irrobustire.
- Pressione alta: solo l’Inter ha creato più tiri da recupero offensivo della Juventus; il Lecce è tra le ultime per conclusioni da questa situazione.
- Yildiz è già in doppia cifra di contributi (gol+assist) ed è il più giovane del campionato con questo traguardo.
- Ramadani leader silenzioso del Lecce: primatista di minuti, passaggi riusciti e recuperi palla tra i compagni.
Le statistiche stagionali di Juventus e Lecce
La Juventus segna di più (23 a 11) e concede meno (15 a 22), con possesso medio superiore (56.2% contro 44.6%) e miglior precisione al tiro. Il Lecce punta su aggressività nei duelli e sulle ripartenze: per gli ospiti saranno determinanti gestione degli episodi e palle inattive.
Giocatori: per la Juventus top scorer Yildiz (6) e miglior assistman Yildiz (4); più ammonizioni Koopmeiners (5), un rosso per Cambiaso; 6 clean sheet per Di Gregorio. Nel Lecce i gol sono distribuiti: Berisha (2), Coulibaly (2), N’Dri (2); più assist Berisha (3); più gialli Kialonda Gaspar (5); nessun rosso; 6 clean sheet per Falcone.
|Juventus
|Lecce
|Partite giocate
|17
|16
|Vittorie
|9
|4
|Pareggi
|5
|4
|Sconfitte
|3
|8
|Gol fatti
|23
|11
|Gol subiti
|15
|22
|Possesso palla (%)
|56.2
|44.6
|Tiri totali
|186
|116
|Tiri in porta
|93
|46
|Precisione al tiro (%)
|50.0
|39.66
|Clean sheet
|6
|6
|Cartellini gialli
|25
|29
|Cartellini rossi
|1
|0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Juventus-Lecce?
-
Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18:00 (18a giornata di Serie A).
- Dove si gioca Juventus-Lecce?
-
All’Allianz Stadium di Torino.
- Chi è l’arbitro di Juventus-Lecce?
-
L’arbitro è Giuseppe Collu, assistenti Berti e Bianchini; IV Marcenaro; VAR Doveri; AVAR Ghersini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.