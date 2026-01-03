Virgilio Sport
Juventus-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Lecce di Serie A 2025-26, 18a giornata: data, orario, formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

JuventusLecce inaugura il 2026 all’Allianz Stadium di Torino sabato 3 gennaio alle 18:00, nella 18a giornata di Serie A. Gara dal sapore di alta classifica contro lotta salvezza: bianconeri quinti a 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 23 gol segnati, 15 subiti), salentini sedicesimi a 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte; 11 gol fatti, 22 incassati). La squadra di casa difende la solidità interna, gli ospiti cercano ossigeno per la corsa alla permanenza.


Probabili formazioni

Si va verso una Juventus col 3-4-2-1: guida Di Gregorio, dietro terzetto che potrebbe vedere Kalulu, Bremer, Kelly. Sulle corsie dovrebbero agire McKennie e Cambiaso, con LocatelliThuram in mezzo. Sulla trequarti spazio a Koopmeiners e Yildiz alle spalle di David, ma l’opzione Kostić a sinistra e gli ingressi di Openda o Zhegrova restano piste possibili. Assenze come Vlahović e Gatti pesano, mentre Milik sarebbe in dubbio. La Lecce dovrebbe confermare il 4-1-4-1: Falcone tra i pali, linea da destra Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; in regia Ramadani e quartetto da destra Pierotti, Kaba, Maleh, N’Dri a sostegno di Štulić. Possibili forfait per Rafia e Marchwiński; attenzione alle ultime dal giudice sportivo.

  • Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David.

  • Lecce (4-1-4-1): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani; Pierotti, Kaba, Maleh, N’Dri; Štulić.

Gli indisponibili

Capitolo assenze: nella Juventus pesano gli stop di Vlahović e Gatti, con Rugani ancora ai box e Milik da valutare. La Lecce arriva con qualche grana tra fascia e mediana: possibili defezioni per Rafia e Marchwiński, mentre Morente è alle prese con un problema al piede; Früchtl non è al meglio, Sala e Veiga reduci da influenza. Al momento non si registrano squalifiche di rilievo, ma le ultime verifiche potrebbero incidere sulle scelte iniziali.

  • Juventus: Rugani (infortunio all’anca); Milik (infortunio al polpaccio); Vlahović (problema all’inguine); Gatti (infortunio al ginocchio).
  • Lecce: Morente (infortunio al piede); Früchtl (infortunio al ginocchio); Rafia (infortunio alla coscia); Marchwiński (lesione del legamento crociato anteriore); Sala (influenza); Veiga (influenza); Berisha (infortunio alla coscia).

Le ultime partite giocate

Juventus in crescita, con quattro successi nelle ultime cinque e capacità di gestione nei finali. Il Lecce alterna prove coraggiose a cadute lontano da casa: l’equilibrio difensivo è il tema chiave per restare in partita a Torino.

Juventus ok ko ok ok ok
Lecce ko ok ko ok ko

Nelle ultime 5 la Juventus ha raccolto 12 punti, il Lecce 6. Dettaglio risultati:

  • Juventus: Juventus-Cagliari 2-1; Napoli-Juventus 2-1; Bologna-Juventus 0-1; Juventus-Roma 2-1; Pisa-Juventus 0-2.
  • Lecce: Lazio-Lecce 2-0; Lecce-Torino 2-1; Cremonese-Lecce 2-0; Lecce-Pisa 1-0; Lecce-Como 0-3.

L’arbitro di Juventus-Lecce

Dirige Collu, assistenti Berti e Bianchini, IV Marcenaro, VAR Doveri, AVAR Ghersini. In questa Serie A 2025/26 Giuseppe Collu ha arbitrato 8 gare: 4 rigori assegnati, 37 ammonizioni, nessuna espulsione, media 4.6 gialli a partita e 21 fuorigioco sanzionati.

  • Arbitro: Collu
  • Assistenti: Berti – Bianchini
  • IV: Marcenaro
  • VAR: Doveri
  • AVAR: Ghersini

Statistiche interessanti

La sfida tra Juventus e Lecce mette a confronto una squadra in piena corsa europea con un gruppo che ha bisogno di punti pesanti in trasferta. I bianconeri arrivano da una serie positiva, con difesa solida e continuità realizzativa casalinga; i salentini, invece, faticano a trovare il gol con regolarità nell’ultimo periodo ma restano pericolosi quando riescono ad alzare l’intensità sulle corsie. Storicamente il confronto a Torino sorride alla Juventus, che in casa ha concesso pochissimo ai giallorossi, mentre la prima dell’anno vede spesso i bianconeri pragmatici e attenti. Occhio alla verve di Yildiz tra le linee e all’ordine di Ramadani nel mezzo: due elementi che possono indirizzare ritmo e secondi palloni, in un match che potrebbe decidersi sui dettagli e sulle palle inattive.

  • La Juventus ha segnato in ognuna delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Lecce: striscia aperta che può allungarsi.
  • Il Lecce è andato a bersaglio nelle ultime due gare contro la Juventus: mira al tris che manca dal 2006-2009.
  • A Torino i bianconeri hanno perso solo una volta su 19 contro il Lecce in A: il 3-4 del 25 aprile 2004.
  • La Juventus non perde la prima dell’anno dal 2013: da allora 9 vittorie e 3 pareggi, con 7 clean sheet.
  • Bianconeri in volo: 7 successi nelle ultime 8 gare complessive (1 ko), con 4 vittorie di fila e una sola rete subita.
  • Il Lecce è rimasto a secco in 6 delle ultime 10 di campionato: serve concretezza negli ultimi metri.
  • In trasferta giallorossi con 4 sconfitte su 7: rendimento esterno ancora da irrobustire.
  • Pressione alta: solo l’Inter ha creato più tiri da recupero offensivo della Juventus; il Lecce è tra le ultime per conclusioni da questa situazione.
  • Yildiz è già in doppia cifra di contributi (gol+assist) ed è il più giovane del campionato con questo traguardo.
  • Ramadani leader silenzioso del Lecce: primatista di minuti, passaggi riusciti e recuperi palla tra i compagni.

Le statistiche stagionali di Juventus e Lecce

La Juventus segna di più (23 a 11) e concede meno (15 a 22), con possesso medio superiore (56.2% contro 44.6%) e miglior precisione al tiro. Il Lecce punta su aggressività nei duelli e sulle ripartenze: per gli ospiti saranno determinanti gestione degli episodi e palle inattive.

Giocatori: per la Juventus top scorer Yildiz (6) e miglior assistman Yildiz (4); più ammonizioni Koopmeiners (5), un rosso per Cambiaso; 6 clean sheet per Di Gregorio. Nel Lecce i gol sono distribuiti: Berisha (2), Coulibaly (2), N’Dri (2); più assist Berisha (3); più gialli Kialonda Gaspar (5); nessun rosso; 6 clean sheet per Falcone.

Juventus Lecce
Partite giocate 17 16
Vittorie 9 4
Pareggi 5 4
Sconfitte 3 8
Gol fatti 23 11
Gol subiti 15 22
Possesso palla (%) 56.2 44.6
Tiri totali 186 116
Tiri in porta 93 46
Precisione al tiro (%) 50.0 39.66
Clean sheet 6 6
Cartellini gialli 25 29
Cartellini rossi 1 0

FAQ

Quando e a che ora si gioca Juventus-Lecce?

Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18:00 (18a giornata di Serie A).

Dove si gioca Juventus-Lecce?

All’Allianz Stadium di Torino.

Chi è l’arbitro di Juventus-Lecce?

L’arbitro è Giuseppe Collu, assistenti Berti e Bianchini; IV Marcenaro; VAR Doveri; AVAR Ghersini.

