Juventus, l'ex Evra punge Vidal

Con il solito tono ironico arriva la pungente frecciata di Patrice Evra all’ex compagno di squadra Arturo Vidal, ora centrocampista dell’Inter alla corte di Antonio Conte. Il francese ha mandato un messaggio sicuramente particolare al cileno tramite un post sul proprio profilo ‘Instagram’.

Con una simpatica vignetta Evra ha inscenato un siparietto che ha coinvolto anche Andrea Pirlo in una foto che li ritrae tutti e tre con la maglia della Juventus mentre scendono in campo in fila.

“Pat, chi è dietro di te?”, la presunta domanda di Pirlo. “Boh, se non ho perso la memoria, Maestro, questo qua giocava con noi prima”, la risposta in stile fumetto di Evra.

Infine un pungente commento rivolto a colui che ha scelto di vestire la maglia degli eterni rivali dell’Inter: “Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta! Ma essere juventino fino alla fine è l’unica cosa che conta anche (emoticon che sbuffa, ndr). Scusa Arturo Vidal”.

OMNISPORT | 10-11-2020 21:11