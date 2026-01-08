La Juventus si libera di Tudor, il contratto risolto vale 10 milioni: ora l’unico peso resta Motta

Raggiunto l’accordo con l’ex allenatore, il club mette a segno un’importante vittoria per il bilancio su cui grava però lo stipendio del tecnico italo-brasiliano

Importante vittoria per il bilancio della Juventus: Igor Tudor ha accettato la risoluzione del contratto che l’avrebbe legato ai bianconeri fino al giugno 2027. La novità alleggerisce la società di una spesa superiore ai 10 milioni di euro: ora l’unico peso resta lo stipendio di Thiago Motta.

Juventus, risolto il contratto di Tudor

Igor Tudor e la Juventus si sono detti definitivamente addio, con somma soddisfazione soprattutto per il club bianconero, che vede alleggerirsi il proprio monte ingaggi. Esonerato e rimpiazzato da Luciano Spalletti a ottobre, infatti, il tecnico croato era ancora legato alla Juve da un contratto con scadenza a giugno 2027 (e opzione di rinnovo fino al 2028). Con l’accordo di oggi, quindi, la Juve risparmia circa 11 milioni di euro, pari agli stipendi lordi di questa e della prossima stagione, che avrebbe dovuto corrispondere a Tudor nonostante l’esonero.

Le ragioni di Tudor

A dare la notizia è stato il giornalista Gianluca Di Marzio, che non ha però specificato se Tudor abbia ottenuto o meno una buonuscita dalla Juventus. Se non fosse così, il tecnico croato avrebbe commesso un gesto nobile nei confronti della sua ex squadra. Oppure, in alternativa, avrebbe già un piano B, ovvero un nuovo incarico che lo attende: nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato al Flamengo, glorioso club brasiliano detentore della Copa Libertadores.

Il peso Thiago Motta

La risoluzione del contratto di Tudor rappresenta dunque una importante vittoria per il bilancio della Juventus: gli stipendi degli ex allenatori, infatti, rappresentano un peso considerevole per le casse del club. Eliminate le spese per Tudor, restano a bilancio solo quelle di Thiago Motta, che però incidono in maniera ancora più importante rispetto a quelle del collega croato: nell’estate 2024, infatti, il tecnico italo-brasiliano pose la firma su un contratto con scadenza a giugno 2027 da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Se l’accordo arriverà al termine senza risoluzione, la Juventus avrà speso in totale quasi 14 milioni di euro per tenere Motta a casa.