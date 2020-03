Juventus, l'importante messaggio social di Rugani ai tifosi

Tutto il mondo è in apprensione per l'emergenza del Coronavirus, e anche quello del calcio sta prendendo seri provvedimenti ora dopo ora. La vicenda riguarda sempre più da vicino anche la serie A, che si sta mobilitando anche in un settore che mai come in questi giorni ha bisogno dell'attenzione di tutti: quello della solidarietà. E in prima fila c'è una società toccata in maniera diretta dalla pandemia in atto, vale a dire la Juventus.

Il primo giocatore a risultare positivo ai tamponi per individuare il COVID-19 è stato Daniele Rugani, e anche lui ha deciso di partecipare alla raccolta fondi #DistantiMaUniti, lanciata dal club a favore degli ospedali piemontesi. Il difensore bianconero ha infatti deciso di metterci la faccia, tramite un breve filmato diffuso dalla società bianconera.

"Anche io, insieme a Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo. Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti. Grazie", sono state le accorate parole di un Rugani molto serio e compito che ha parlato nel video che la Juventus ha diffuso via Twitter.

La raccolta fondi della Vecchia Signora è legata alla piattaforma GoFundMe.com, tramite la quale è possibile fare donazioni che, in questo caso, andranno come detto alle strutture sanitarie che si trovano sul territorio torinese e più in generale di tutto il Piemonte.

In queste ore un appello analogo era arrivato anche da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, attualmente in quarantena per essere entrati in contatto con il compagno di squadra e di reparto e che a loro volta hanno invitato i tifosi e in generale gli appassionati a effettuare donazioni.

Resta invece in Portogallo Cristiano Ronaldo, che dopo essere andato a trovare la madre Dolores colpita da ictus è rimasto in autoisolamento a Madeira. E ha mandato un messaggio universale destinato a tutti, aggiungendo anche parole per il compagno Rugani.

"La difesa della vita va oltre ogni diverso tipo di interesse. Solidarietà a chi sta combattendo contro il virus, come il mio compagno di squadra Rugani", ha spiegato CR7.

SPORTAL.IT | 14-03-2020 12:38