Juventus, lo scambio di mercato divide i social

E’ tempo di mercato e anche la Juventus prova a mettere a segno un colpo. La squadra bianconera è rimasta piuttosto guardinga in questa finestra di mercato mettendo a segno solo il colpo Kulusevski che arriverà però soltanto la prossima estate. Ma ora qualcosa si muove sull’out sinistro.

Lo scambio

Nelle ultime ore infatti si sono fatte sempre più intense le comunicazioni sull’asse Torino-Parigi per la situazione che riguarda De Sciglio e Kurzawa. Le due società stanno lavorando a uno scambio tra i due esterni difensivi, con la possibilità di trasferimenti a titolo definitivo per entrambi i giocatori. Le ragioni di questa operazione, ascoltando le parole degli operatori di mercato, sarebbero sia di natura tecnica che economica. Le due società infatti metterebbero a segno importanti plusvalenze, e inoltre entrambe avrebbero a disposizione un giocatore che meglio si adatta alla squadra.

Kurzawa, i dubbi.

Dal punto di vista del talento nessuno discute Layvin Kurzawa, nel corso del tempo il giocatore ha messo in evidenza le sue qualità ma qualche dubbio risiede sul suo comportamento fuori dal campo. Nel corso di un’intervista lo scorso marzo fu lo stesso giocatore a fare ammenda: “Sono passato dal Monaco alla capitale, con le discoteche e tutto il resto. Mi dicevo “vado a divertirmi perché ho allenamento a mezzogiorno”. Non ero abbastanza professionale, ho fatto degli errori di gioventù e i miei hanno avuto anche più risalto”.

Social in fermento.

La notizia arrivata abbastanza a sorpresa nella giornata di ieri ha scatenato i fan bianconeri sui social. La scintilla tra il popolo juventino e Mattia De Sciglio non è mai scoccata per davvero, anche perché l’ex milanista è un giocatore che si fa apprezzare più per la sua disciplina tattica che per il talento cristallino. E molti tifosi si sono detti favorevoli a questa operazione.

Il confronto

I numeri sono tutti dalla parte di Kurzawa che nel corso della sua carriera ha messo insieme 20 gol e 29 assist, contro i soli 3 gol di De Sciglio: “Fino a tre minuti fa per lo Juventus Twitter il terzino più scarso del mondo era De Sciglio. Da tre minuti a questa parte lo è diventato Kurzawa. Equilibrio mai, mi raccomando”. Il difensore italiano riceve molte critiche: “Comunque i più dispiaciuti per l’addio di De Sciglio sono i laziali che nelle varie supercoppe non possono avere certamente un ricordo negativo di Mattia. Forse alla prossima la Juventus avrà qualche speranza in più”.

