Juventus, lo sfogo di Tudor: il croato mette le mani avanti, tifosi spaventati

Croce e delizia dei tifosi, pane per i media ma incubo per gli allenatori. Chi prima, chi dopo i tecnici dicono sempre le stesse cose sia nella finestra estiva che in quella invernale sul mercato. ll mantra è “non vedo l’ora che finisca”. A rendere ancora più traumatiche le settimane delle trattative c’è la lunghezza (due mesi ufficiali, ma tutto in realtà inizia molto prima) e soprattutto l’accavallarsi con l’inizio del campionato. Ed è su questo che si scaglia Igor Tudor. Intervistato da Sky, il tecnico croato ha usato parole molto dure. La situazione in casa Juventus.
Tudor si sfoga duramente sul mercato: “Una vera follia”
Il tecnico della Juventus si è sfogato ai microfoni di Sky: “Sinceramente ho guardato poco le indiscrezioni che circolano, perché diventi matto. Questa cosa che con il mercato aperto si inizia a giocare è a dir poco pazzia”.
Tudor ha poi sottolineato come questa situazione crei instabilità non solo per la Juventus: “Tutti gli allenatori impazziscono per questa cosa, va accettato ma non piace, perché il mercato ti toglie certezze, ti dà insicurezza e distoglie la concentrazione dal lavoro quotidiano con i giocatori che hai a disposizione, il che è fondamentale. Per me sarebbe normale chiudere il mercato una settimana prima di cominciare il campionato”.
A Tudor non bastano Joao Mario e David
Dopo la partenza di Douglas Luiz, la Juventus ha ancora diversi esuberi da piazzare, solo due rinforzi già integrati e il caso Vlahovic ancora aperto. Joao Mario e il bomber Jonathan David non bastano a Tudor: “Quello che sarà sarà, ogni allenatore vuole avere i giocatori più forti possibili. A volte si può, a volte no. Va accettato, concentrandosi sul campo e su quello che si ha a disposizione”.
I tifosi juventini si schierano con Tudor
I tifosi juventini sono spaventati dal mercato ancora non concluso e si schierano dalla parte del proprio allenatore: “La Juventus ha ancora Vlahovic da smaltire e le fasce sono ancora sguarnite. E’ normale che Tudor sia furioso!” E ancora: “Tudor vuole fare come Conte che lo scorso anno si lamentò con il Napoli e poi gli presero Lukaku e McTominay (uomini scudetto). Mentalità.”
Non si placano gli animi sul web: “Alla Juventus manca ancora tanto per completare la rosa, ma dove ci avviamo con questi giocatori qui?” E ancora: “Purtroppo lo immagino tutti i giorni. Tutti i giorni immagino di avere un allenatore che non si accontenta più della mediocrità di questa società.”
C’è poi chi scrive: “Ma allora ancora non lo abbiamo capito che abbiamo una società mediocre? Finalmente un allenatore decente che dice le cose in faccia, altro che quel pagliaccio di Motta a cui tutto andava bene!”
E infine: “Il concetto è quello ma detto in maniera diversa, servono anche i giocatori forti. Le squadre che vincono e sono sempre si “piani alti” hanno avuto e hanno i giocatori più bravi.”