Juventus: lo strano caso di Benatia. Tifosi contro la società

Le 6 reti subite dalla Juventus in due sole partite (tre a Bergamo con l’Atalanta, e sono costate l’eliminazione dalla Coppa Italia; tre in casa con il Parma e ne è venuto fuori un clamoroso pareggio, con i bianconeri che vincevano 3-1 e si sono fatti punire da Gervinho) hanno dato la stura a polemiche in serie, soprattutto sui social.

Nel mirino dei sostenitori della Vecchia Signora, soprattutto, il tecnico Massimiliano Allegri, ma non è una novità. Questa volta, però, un trattamento molto particolare è stato riservato alla retroguardia, rea di avere traballato in maniera vistosa per la seconda volta consecutiva a pochi giorni di distanza e incapace di dare sicurezza agli altri reparti.

E’ scattato il rimpianto legato all’addio a Medhi Benatia, al quale è stato permesso di andare a giocare in Qatar. Eppure il marocchino nella passata stagione era stato spesso impiegato e benché fosse stato coinvolto in un paio di episodi nodali per la stagione bianconera (il fallo da rigore commesso in pieno recupero a Madrid e la mancata marcatura su Koulibaly in occasione della rete che avrebbe potuto riaprire il campionato) sarebbe per molti tornato utile anche quest’anno.

Gli infortuni dei due difensori centrali titolari nella difesa a quattro, vale a dire Bonucci e Chiellini, hanno dato maggiore spazio a Daniele Rugani. Che contro il Parma – affiancato nella retroguardia da Martin Caceres – è anche andato in gol ma è stato protagonista di qualche sbavatura, così come a Bergamo. E ciò non è passato inosservato a molti tifosi, che hanno pure avuto da dire sulla prestazione di Mattia Perin, schierato al cospetto dei ducali al posto di Szczesny.

A tenere banco, però, soprattutto la separazione da Benatia. Spesso criticato ma oggi più rimpianto che mai da buona parte dei fan dei campioni d’Italia.

SPORTAL.IT | 03-02-2019 11:30