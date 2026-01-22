Juventus, ora Locatelli ha conquistato Spalletti e tifosi: l’omaggio dello Stadium apre un nuovo capitolo

Il centrocampista, tra i migliori in campo contro il Benfica, ha ricevuto una standing ovation all’uscita dal campo: il rapporto con il mondo bianconero è cambiato

La standing ovation ricevuta da Manuel Locatelli all’uscita dal campo nella partita contro il Benfica apre un nuovo capitolo nella storia del capitano alla Juventus: il centrocampista pare aver definitivamente conquistato i suoi tifosi, che spesso l’hanno criticato, e la fiducia di Luciano Spalletti.

Juventus, Locatelli ha conquistato Spalletti

Quando Luciano Spalletti è arrivato alla Juventus il primo titolare bianconero ad essere messo in discussione dagli addetti ai lavori è stato Manuel Locatelli. Il centrocampista, infatti, non sembrava avere quelle doti di regia – soprattutto se pressato dagli avversari – che il tecnico toscano pretende dal suo playmaker. Una tesi che si basava anche sul fatto che Spalletti, quand’era c.t., aveva escluso Locatelli dai convocati per gli Europei 2024. L’allenatore, invece, è approdato alla Juventus con una mente aperta e la volontà di mettere alla prova tutti i bianconeri. E Locatelli ha colto quella chance, conquistando gara dopo gara la fiducia di Spalletti e riscattando sé stesso agli occhi dei tifosi juventini.

La standing ovation col Benfica

In passato, infatti, il capitano è stato spesso messo in discussione da una parte della tifoseria bianconera. Le critiche sembrano oggi lontanissime, soprattutto dopo quanto avvenuto ieri sera all’Allianz Stadium, negli ultimi minuti della gara col Benfica che la Juventus ha vinto per 2-0: protagonista di un’ottima prestazione Locatelli ha ricevuto una standing ovation da parte del pubblico al momento della sostituzione con Teun Koopmeiners, all’87’. “È stato un momento speciale”, ha poi commentato il centrocampista ai microfoni di Amazon Prime.

La svolta per Locatelli

Con l’arrivo di Spalletti, dunque, la carriera di Locatelli alla Juventus sembra davvero entrata in una nuova fase. Nel post-gara lo stesso capitano ha ricordato il rapporto tribolato avuto con una parte della tifoseria bianconera nelle scorse stagioni. “La standing ovation mi ha fatto piacere, in questi anni ho avuto momenti difficili – ha ammesso Locatelli – . Ma ci metto la faccia, il cuore: bellissimo ricevere questo dal pubblico della squadra che amo”.

E anche con Spalletti, ormai sembra tutto chiarito, anche in relazione all’esclusione da Euro 2024: “Quell’anno che non sono andato all’Europeo dovevo far meglio: ora sto bene, con lui mi trovo bene”, ha detto Locatelli.

Gli applausi dei tifosi sul web

Ovemai la standing ovation non bastasse, è sufficiente scorrere qualche commento postato dai tifosi della Juventus sui social per capire come lo status di Locatelli all’interno dell’universo bianconero sia cambiato. “Questo Locatelli è inamovibile. Guerriero”, scrive L’Epicureo su X. “Sta giocando diversamente rispetto a prima. Spalletti chiede più velocità, più verticalità del gioco e questo fa la differenza per Locatelli”, analizza Tino. “Proprio non capisco quelli che lo criticavano di continuo”, commenta Stefania. “Finalmente i tifosi lo hanno applaudito. Dà sempre tutto, forse troppo e talvolta perde lucidità. È un grande giocatore”, aggiunge Vittorio. “Era ora! Lo aspettiamo da 4 anni. Tutto merito di Spalletti”, il parere di Annarosa.