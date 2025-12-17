Juventus, Locatelli e Perin smentiscono la "faida", selfie con David: e Comolli prepara l'assalto a Frattesi

I due senatori bianconeri postano sui social foto con l'attaccante per smentire le voci sui dissidi, mentre la società studia la formula per strappare il centrocampista all'Inter senza cedere Thuram

Fa parte del gioco, ma a volte è un gioco al quale nessuno vorrebbe prendere parte. Perché se è vero che l’avventura di Jonathan David alla Juventus, fino ad oggi, non è stata esaltante, non è necessariamente vero che il giocatore sia stato “emarginato” dai compagni.

Juventus-David, scintilla fredda

Come riportato da Tuttosport nei giorni scorsi, i problemi dell’attaccante canadese non sarebbero soltanto di natura tecnica: tre gol in 21 partite tra campionato, Champions League e Serie A, sono davvero pochi, ed a ciò si aggiungerebbe lo scarso feeling tra l’attaccante e il resto del gruppo. David non sarebbe stato invitato ad alcune cene informali della squadra: fatto di per sé che potrebbe non voler dire niente, ma il contesto alimenta i sospetti. Inoltre, David ha uno stipendio da 6 milioni fissi a stagione più 2 di bonus, che rappresenta il tetto massimo stabilito dalla Juventus: una cifra che, sempre stando a quanto riportato, avrebbe fatto storcere il naso a molti compagni.

Locatelli e la foto con David

Nella giornata di oggi, però, i giocatori della Juventus si sono sentiti chiamati direttamente in causa ed hanno replicato, naturalmente sui social. Sia Locatelli che Perin, due “anziani” dello spogliatoio bianconero, hanno postato sui rispettivi profili instagram dei selfie proprio con David, come a voler testimoniare che i rapporti con il canadese sono ottimi, a differenza di quanto riportato dalla stampa. Il capitano ha pubblicato una Instagram Story eloquente: una foto che lo ritrae sorridente insieme a David, accompagnata da cuori rossi.

David, la story con Perin

Il gesto di Locatelli ha fatto seguito a quello di Perin: l’esperto portiere, figura di riferimento e vero e proprio senatore all’interno della Continassa, era stato il primo a postare un contenuto simile con la didascalia “David e Thuram miei fratelli”, abbracciando il compagno di squadra (nella stessa foto aveva fatto capolino anche Thuram). Messaggio forte e chiaro: qui non ci sono tensioni, nessuno viene emarginato.

Juventus, Frattesi nel mirino

Nel frattempo in casa Juventus si continua a studiare il piano per portare Frattesi in bianconero: nettamente rifiutata la proposta/provocazione dell’Inter di uno scambio con Thuram, la valutazione del giocatore ex Sassuolo è di 35 milioni, ed è difficile immaginare che i bianconeri facciano un simile investimento a gennaio senza inserire contropartite tecniche.

La strategia per Frattesi

L’unica soluzione ipotizzabile è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Una soluzione che l’Inter potrebbe prendere in considerazione solo nel caso in cui la formula preveda un diritto di riscatto che, attraverso una serie di condizioni, possa trasformarsi in obbligo. Senza un obbligo di acquisto da parte della Juventus, o quasi, l’Inter non cederà Frattesi. Sarà la Juventus dunque a dover fare un’offerta in tal senso: con Spalletti sulla panchina della Nazionale, il centrocampista ha giocato 23 partite segnando 7 gol, ossia quasi la totalità delle reti messe a segno con l’Italia. L’intesa, tra i due, sicuramente esiste.