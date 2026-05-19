Juventus, Locatelli e Vlahovic multati per lite in campo ma il verdetto più pesante arriva dai tifosi

Nel match con la Fiorentina i due hanno avuto un diverbio plateale, la società è intervenuta subito ma per i social devono andare via entrambi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La scena l’hanno vista tutti: allo stadio, in tv e soprattutto sui social dove il video è diventato virale: durante Juventus-Fiorentina, con il punteggio di 1-0 per i viola, c’è stato un diverbio plateale tra Vlahovic e Locatelli. Nessuno scontro fisico, i due erano distanti ma un passaggio sbagliato ha fatto esplodere il serbo che si è lamentato pubblicamente col compagno, sentendosi rispondere per le rime. La Gazzetta informa che la società ha preso provvedimenti.

Multa per bomber e capitano

Sia il capitano che il bomber serbo andranno incontro a pesanti ammende. La multa – di cui comunque non si conosce l’entità – è un segnale forte alla squadra in vista del derby con il Torino, che chiuderà la stagione mentre tutto resta nelle mani di John Elkann, che dovrà trovare il tempo per immaginare la Juve del futuro quasi sicuramente senza gli introiti della Champions League.

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Per i tifosi Vlahovic e Locatelli vanno ceduti

L’episodio ha scatenato comunque i tifosi sui social. Se il futuro di Vlahovic sembra sempre più lontano da Torino, con il contratto in scadenza che non verrà rinnovato, anche Locatelli è entrato nel tritacarne dei social. Fioccano le reazioni sul web: “Provvedimento giusto, ma la multa a Vlahovic e Locatelli non cambierà di una virgola l’attitudine di questa squadra. Ci hanno provato anche i precedenti allenatori, c’è solo un modo..” e poi: “Bisogna venderli, Moggi li avrebbe presi a pedate no la multina”.

C’è chi scrive: “Non stiamo parlando di Zidane e Davids…ce ne faremo una ragione…questa rosa come potenziale ha il 4/5 posto. Inutile chiedere di più…l’allenatore non può fare miracoli. Un asino vestito da cavallo, rimane sempre un asino” e poi: “Li mandi via entrambi, imponi il silenzio a tutti, non mandi uno dei 2 a spiegare ai tifosi le ragioni di un fallimento, ci vai tu e chiedi scusa, come faceva AA, ma qui si parla di un gigante davanti a nanerottoli” e anche: “Quando Locatelli, Vlahovic e Cambiaso lasceranno la Juventus forse potremo cominciare a ricostruire. Una sciagura questi tre”.

Il web è scatenato: “Cacciarli via il più presto possibile, anche con la forza” e poi: “Multati? Uno fortunatamente va fuori d questa estate, l’altro va venduto anche al Catanzaro”, oppure: “Vlahovic va a scadenza, gran ciaone. Locatelli rimane ma via fascia di capitano” e infine: “Se arrivano Alisson e Silva o anche 1 solo dei 2, fascia di capitano. E se Locatelli non accetta può chiedere serenamente la cessione. Ce ne faremo una ragione”.