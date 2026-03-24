Juventus, Locatelli esce allo scoperto dopo il rigore sbagliato: il messaggio che fa rumore

Il centrocampista bianconero scrive sui social dal ritiro della Nazionale e torna sulla gara col Sassuolo, il popolo di Madama si spacca sul capitano

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era riuscito a conquistare Spalletti, uno che fonda tutto il suo gioco sul ruolo del play ed era abituato a gente come Pizarro, Brozovic e Lobotka. Aveva acquisito una continuità importante, meritando anche la fascia di capitano ma quel rigore sbagliato contro il Sassuolo ha azzerato tanti traguardi per Locatelli. Il giocatore, dopo due giorni senza parlare, ha rotto il silenzio sui social per tornare sull’accaduto.

Il rigore fallito col Sassuolo

Sarà pur vero che non è da questi particolari che si giudica un giocatore ma se sbagli un rigore decisivo nel finale e rischi di compromettere la corsa alla Champions vallo a spiegare ai tifosi. Locatelli paga anche la scelta fatta da Spalletti, visto che Yildiz aveva già preso il pallone in mano per calciare dal dischetto contro il Sassuolo. Sin dal post-partita è stato preso di mira sui social con attacchi anche pesanti e minacciosi. Ora il giocatore ha voluto replicare su Instagram.

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Il messaggio di Locatelli

Scrive Locatelli: “Conosco benissimo quali sono le mie responsabilità e so che l’unico modo per reagire ad un errore è lavorare ancora più duramente. Adesso abbiamo un Mondiale da conquistare e daremo tutto quello che abbiamo per riuscirci. Concentrati e uniti! Forza Azzurri”.

Il popolo bianconero si divide sul web

Tante le reazioni: “Tranquillo Capitano, chi non fa non sbaglia! E i rigori li hanno sbagliati tutti! Stai dimostrando con prestazioni super e statistiche da top in Europa quanti vali! Testa alta e petto in fuori!” e poi: “Per quello che stai dando, per la continuità che stai avendo , nonostante un errore che può costarci caro, a oggi sei il miglior giocatore della nostra squadra” e anche: “Noi della Juve, noi quelli veri siamo dalla tua parte! Siamo con te”

C’è chi scrive: “Non è per un rigore sbagliato che abbiamo pareggiato Capitano…sei un grande Manuel” e poi: “Non ti preoccupare, tanto come fai fai sbagli questo nella vita alla gente piace criticare, soprattutto dal divano.” e anche: “I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli, e proprio a te non ti si può dire nulla per ciò che stai facendo da 2 anni a questa parte , sono sicuro che ti rifarai e che andremo in Champions”.

Non ci sono solo messaggi di solidarietà al capitano bianconero: “Sei un bravo ragazzo, e tale rimani per me, ma vederti vestitire la maglia gloriosa della mia Juventus, addirittura capitano, addirittura in Nazionale, io che ho visto: Pirlo, Marchisio, Pogba, Vidal, Deschamps, Vieira, Khedira e mi fermo qui, devi capire che non sei un giocatore di qualità! Fattene una ragione” e poi: “L’unico modo è ammettere i propri limiti, consegnare la fascia all’allenatore ed essere meno presuntuoso” e infine: “Cioè l’impegno lo metti , come si può contestarti… purtroppo non sei da Juve ma non è comunque colpa tua”