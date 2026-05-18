Juventus, Locatelli ha davvero scaricato Spalletti? È bufera per la frase dopo la figuraccia con la Fiorentina

Fanno discutere le dichiarazioni del capitano dopo la sconfitta che ha messo a repentaglio la qualificazione Champions: per alcuni è un invito ad esonerare l’allenatore

Tra i tifosi della Juventus sui social è bufera per le dichiarazioni di Manuel Locatelli dopo la sconfitta con la Fiorentina: per alcuni il centrocampista avrebbe invitato il club a esonerare Luciano Spalletti.

Juventus, bufera social su Locatelli

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che rischia di costare la qualificazione alla prossima Champions League alla Juventus, Manuel Locatelli si è preso la responsabilità di presentarsi davanti ai microfoni e di scusarsi con i tifosi bianconeri. Nell’intervista concessa a Sky Sport, però, il capitano della Juve si è lasciato scappare una dichiarazione che ha finito per sollevare un vespaio sui social: le parole di Locatelli, infatti, sono sembrate a molti un’accusa al tecnico Luciano Spalletti e addirittura un invito al club a scaricare l’allenatore toscano.

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Le parole di Locatelli su Spalletti

“Da quando è arrivato il mister credo ci sia stato un miglioramento dal punto di vista del gioco, dal punto di vista tattico”, ha detto Locatelli, prima di pronunciare la frase che sta dividendo i tifosi della Juventus sul web. ”Però è chiaro che se non porta l’obiettivo bisognerà fare ogni tipo di valutazione…”, ha poi aggiunto il capitano bianconero con quella che è sembrata un’accusa a Spalletti. Come a dire: va bene il salto avanti sul piano del gioco, ma se non arriva la Champions il tecnico è in discussione. Così come in discussione è la squadra: nel chiudere il suo intervento, Locatelli ha infatti aggiunto “una valutazione su di noi in primis”.

Spalletti “esonerato” da Locatelli

Per molti tifosi, le parole di Locatelli sono sembrate fuori luogo, apparendo più dichiarazioni da dirigente chiamato a scegliere il futuro del tecnico, che da capitano, e quindi responsabile in campo della figuraccia fatta dalla Juventus. “Sono parole da proprietario che esonera il mister due minuti dopo, e invece a parlare è il capitano colpevole dell’esonero di due allenatori. Locatelli pensa anche di essere sopra chiunque”, attacca Gabryhz su X. “Cosa può essere successo dentro quello spogliatoio per far sentire Locatelli il leader… io davvero non mi capacito”, aggiunge Swaffle.

“Gente che si fa mettere sotto da Fagioli e Mandragora… Avesse un minimo di dignità e di cervello dovrebbe fare silenzio, invece parla pure…”, commenta Diego. “Quindi l’allenatore lo decide Locatelli, che ne ha già fatti fuori tre: Spalletti sarà il quarto”, scrive Berto. “Locatelli parla come se fosse un dirigente. Assurdo”, fa notare Jidd. “Praticamente sta esonerando Spalletti”, il parere di Antonello.

La difesa di Locatelli

Per altri tifosi, invece, le parole di Locatelli sono state mal interpretate. “Polemica inutile, Locatelli ha detto ‘noi in primis’. La discussione di cui parla riguarda tutta la Juventus”, scrive Kulusecsi. “Pensare che si riferisse a Spalletti è lunare”, commenta Cyb difendendo il capitano juventino. “Non per difendere Locatelli ma sta dicendo, credo, che nonostante Spalletti non hanno raggiunto l’obiettivo, quindi la colpa è principalmente loro”, l’interpretazione di LordMiki. Ma sul web la maggioranza dei tifosi è infuriata con Locatelli: “Parole vergognose e gravissime, soprattutto dopo la partita che hanno fatto”, la chiosa di Roxas.