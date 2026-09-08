Il capitano rischia tre mesi di stop, mentre Frattesi – a lungo inseguito dalla Juventus – fa faville con la Lazio. Spalletti è in emergenza: chi giocherà contro il Sassuolo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

E pensare che Frattesi era proprio lì, a portata di mano. L’esplosione del centrocampista con la Lazio – tre gol nelle prime tre partite alla corte di Gattuso – rende ancora più pesante il rimpianto della Juventus. Il classe 1999 sarebbe potuto diventare una pedina importante per Spalletti, che lo avrebbe voluto già lo scorso gennaio dopo l’esperienza condivisa in Nazionale. Invece, mentre Frattesi si gode un avvio di stagione da protagonista, i bianconeri devono fare i conti con un’altra tegola: il grave infortunio di capitan Locatelli. Un problema che costringe il tecnico di Certaldo a ridisegnare il centrocampo in vista della trasferta contro il Sassuolo.

Locatelli ko, la Juventus perde il suo capitano: lo stop è lungo

Spalletti rischia di dover fare a meno di Locatelli per almeno tre mesi. Proprio così: il capitano si opererà a Lione per la rottura del menisco esterno. Una pessima notizia per l’allenatore, che perde il suo principale punto di riferimento in mezzo al campo. A complicare ulteriormente il quadro ci sono i tempi di recupero di Thuram e Yildiz, mentre anche Boga si è fermato. Gli esami strumentali dovranno chiarire l’entità del problema accusato dall’ex Atalanta, per il quale si teme uno stiramento al flessore della coscia. In caso di conferma, il rientro potrebbe arrivare direttamente dopo la sosta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Frattesi, il rimpianto della Juventus è sempre più grande

Dopo le prime tre giornate, Frattesi si è preso la scena con la Lazio. La Juventus lo aveva cercato a lungo, senza però riuscire a trovare un accordo con l’Inter, che fino a poche settimane fa valutava il centrocampista circa 30 milioni di euro. Poi è arrivata la svolta: Lotito ha riportato Frattesi a Roma con un prestito oneroso da 5 milioni e diritto di riscatto fissato a 10 milioni. I nerazzurri hanno inoltre mantenuto il 50% sulla futura rivendita.

Condizioni vantaggiose che aumentano il rimpianto bianconero. Frattesi, del resto, conosce bene Spalletti, che lo aveva valorizzato in Nazionale. Con sette reti, infatti, era diventato il capocannoniere durante la gestione del tecnico toscano. Così, mentre la Lazio esulta per i gol dell’ex Sassuolo, la Juventus si ritrova costretta a scandagliare il mercato degli svincolati per provare a tamponare l’emergenza. Tra i nomi monitorati ci sono Brozovic, Ndombele e Renato Sanches.

Spalletti ridisegna il centrocampo per il Sassuolo

La testa è già alla prossima partita di campionato, in programma domenica sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Spalletti dovrà ridisegnare la formazione e spera almeno di recuperare per la panchina uno tra McKennie e l’ultimo arrivato Pape Matar Sarr. Sulla mediana le scelte sembrano obbligate. Toccherà a Koopmeiners affiancare Douglas Luiz, con Nico Gonzalez confermato sulla trequarti. Il paradosso è che proprio questi tre giocatori che la Juventus ha provato a cedere fino agli ultimi giorni del mercato si stanno rivelando una risorsa preziosa per la Signora.