Juventus, Locatelli: domenica nera e insulti social; chi lo ha consolato e quale sarà la medicina

Delusione del play bianconero, rimasto in silenzio sui social. Non è mancato il supporto da parte del gruppo, ma ora c'è un'altra partita importante nel mirino

La frenata della Juventus all’Allianz Stadium contro il Sassuolo porta con sè inevitabili strascichi. In casa bianconera regnano rammarico e frustrazione per un’occasione gettata al vento, per aver lasciato per strada due punti vitali nella corsa per un posto nella prossima Champions League. Sotto la lente di ingrandimento finisce la prestazione opaca della squadra di Spalletti, poco matura nei momenti decisivi.

L’occhio del ciclone, però, si concentra inevitabilmente su Locatelli, a causa del calcio di rigore fallito all’87’ che ha cancellato la possibilità del sorpasso in extremis. Una domenica nera per il capitano della Juve, che ha scelto la via del silenzio senza alcun commento sui propri canali social, dove però non si sono fatti attendere gli insulti.

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Locatelli e Spalletti sotto accusa

Fa rumore il rigore fallito da Locatelli nel finale di partita. Un errore che rievoca vecchi fantasmi, con esattezza il rigore sbagliato da David contro il Lecce, e accende i riflettori sul concitato retroscena del dischetto. Yildiz e Vlahovic scalpitavano per poterlo calciare, ma il tecnico Spalletti ha sciolto ogni dubbio affidando il pallone al capitano dopo il rapido e ravvicinato confronto a bordocampo.

Una scelta per certi versi motivata anche dalle contingenze. Il talento turco aveva sbagliato l’ultimo penalty calciato mentre il serbo era appena tornato in campo dopo un lungo stop. La gestione di questo frangente ha finito dunque per mettere nel mirino della critica lo stesso tecnico. Spalletti ha spiegato i motivi della sua scelta ma non è bastato per placare la frustrazione dei tifosi.

Il peso dell’errore e l’abbraccio del gruppo

L’esito amaro dal dischetto ha inevitabilmente trascinato Locatelli in un vortice di malcontento. Il capitano si sente colpevole di un macigno che lui stesso aveva scelto di caricarsi sulle spalle. Era sicurissimo nel momento in cui ha ricevuto l’ok di Spalletti per calciare dagli undici metri. L’intervento prodigioso di un attento Muric ha però neutralizzato il tiro del capitano, consapevole di aver sciupato un’occasione monumentale.

Il giorno seguente alla sfida ha evitato qualsiasi commento sui social dove invece sono purtroppo piovuti i prevedibili insulti. A rincuorarlo ci ha pensato subito l’intera squadra. Da Perin a Pinsoglio e da Gatti fino a Vlahovic e Yildiz. Tutti i compagni si sono schierati al suo fianco. Spalletti lo aveva già difeso nel post-gara e indubbiamente gli avrà riservato parole di grande conforto anche in privato. Tutti sono con Locatelli a testimonianza di come l’unità del gruppo sia fuori discussione.

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La cura azzurra: il riscatto passa dai playoff

Ora c’è la sosta per le Nazionali, che potrebbe aiutare Locatelli a concentrarsi su altro. Anche perché l’impegno a cui è chiamato il centrocampista, insieme a tutti gli altri Azzurri, è tutt’altro che secondario. Il giocatore proverà a reagire sul campo indossando la maglia della Nazionale giovedì sera, quando l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord nei decisivi playoff Mondiali.

Il capitano bianconero è pronto a prendersi le chiavi della mediana dal primo minuto. Un ruolo da protagonista che in azzurro gli è spesso sfuggito negli anni passati ma che adesso vuole onorare ripagando la fiducia concessagli dal ct Gattuso. Una maglia da titolare meritata a suon di prestazioni di alto livello disputate all’ombra della Mole.