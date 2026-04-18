Juventus, Locatelli racconta come ha fatto cambiare idea a Spalletti e a superare i fischi dei tifosi

Il centrocampista 28enne bianconero ha rinnovato fino al 2030 con la Vecchia Signora. Le parole in conferenza stampa di presentazione della gara Juventus-Bologna

Quando a 23 anni arrivò dal Sassuolo alla Juventus, mai avrebbe pensato di poter ottenere una carriera così brillante. Passo dopo passo, Manuel Locatelli è diventato equilibratore a centrocampo, capitano dei bianconeri ed ora anche fulcro del gioco di Spalletti, dopo un periodo di dure incomprensioni con Motta e Tudor. E l’avventura tra il centrocampista 28enne e la Vecchia Signora durerà per altri quattro anni. Dopo i rinnovi con Yildiz, McKennie e Spalletti, infatti, è arrivata anche la fumata bianca tanto attesa per il play bianconero che in conferenza stampa ha parlato delle sue sensazioni e degli obiettivi concordati con il club.

Il ricordo per Manninger

La conferenza stampa di presentazione della gara Juventus-Bologna e del rinnovo di Manuel Locatelli inizia però con un momento di commozione: “Ci tenevo a ricordare Manninger, io che da bambino guardavo la Juve ho un ricordo di lui. Era una grandissima persona, lo ricorderemo con affetto, verrà ricordato domani e per sempre. Mando un abbraccio alla famiglia”.

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Le parole sul rinnovo

Il focus della conferenza stampa resta il rinnovo di Manuel Locatelli fino al 2023. Commenta così il centrocampista bianconero in apertura: “Quando oggi sapevo di dover fare la conferenza, mi son chiesto come posso dire cosa provo per aver rinnovato con la Juve, di essere capitano, è difficile da descrivere. La risposta è da fare domani a un bambino qualsiasi che viene a vedere la Juve domani. ‘Tu tifi Juve fin da piccolo? Ti piacerebbe diventare capitano un giorno e sposare un progetto del genere?’. La mia risposta è questa.”

Locatelli poi aggiunge sulla questione rinnovo: “Ho ricevuto tanto affetto, è stato molto bello. A me piace condividere questa gioia con la mia famiglia. Mi ha scritto Gianluca Pessotto, che per me è una leggenda di questo club. È una persona squisita, mi ha detto che i momenti che ho passato mi han fatto diventare la persona e il giocatore che sono adesso. Lo porto nel mio cuore. Noi dobbiamo essere dei robot ma sono momenti felicissimi, è l’ennesimo sogno che realizzo, è una responsabilità grandissima. Noto fiducia nei tifosi, nella società, che mi guarda in campo. Per me è un sogno enorme e sono felicissimo di aver rinnovato”.

Il progetto futuro

Ma cosa si aspetta Locatelli dal futuro bianconero? Risponde il centrocampista che però parte con un sorriso amaro: “Quest’anno purtroppo non siamo riusciti a vincere, abbiamo questo obiettivo della Champions League. Vogliamo tornare a vincere, c’è un progetto solido, la scelta di rinnovare il mister è stata un bel segnale. Yildiz è un giocatore importante per il futuro, McKennie anche. È importante avere un progetto solido e dovremo tornare a vincere a breve. È quello che si aspettano i tifosi e la società”.

Sul periodo no avuto in Nazionale e alla Juventus spiega Locatelli come ha fatto a superarlo: “Ci son state settimane migliori dopo quel rigore e il mancato Mondiale. Quando siamo tornati il mister ha parlato a noi italiani, era dispiaciuto. Sapeva cosa stavamo provando, anche lui è stato in Nazionale e sapeva cosa stessimo provando. Ha detto che c’era l’obiettivo Champions League da conquistare, nel calcio devi pensare alla partita dopo. Bisogna focalizzarsi”.

E infine chiude Locatelli: “La cosa più importante che ho imparato è reagire. Tutti sanno che ho vissuto momenti difficili qui, la gente mi fischiava e criticava. Io ero sempre là, sempre disponibile, ho sempre cercato di mettermi in discussione. Quando uno reagisce e dà tutto è la cosa più importante che c’è. La reazione è alla base per stare a questi livelli”.

Il rapporto con Spalletti

Prima in Nazionale, poi alla Juventus: Luciano Spalletti ha conosciuto due versioni di Manuel Locatelli ma quella in bianconero ad ora appare la migliore dopo lo scetticismo iniziale e la richiesta al club di avere un altro play in stile Lobotka. Spiega Locatelli cosa è cambiato nel rapporto con il mister: “Quando eravamo in Nazionale non ci conoscevamo tanto bene anche personalmente. Da quando è arrivato mi son messo a sua disposizione, era l’unica cosa che potessi fare. Quando è entrato nel mondo Juve mi ha parlato, è stato bello quello che mi ha detto e sapeva quanto fossi importante per questa squadra. Io mi metto a disposizione in quello che mi chiede ma la cosa bella è che quando è arrivato mi ha chiesto fiducia”.

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