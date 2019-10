Juventus-Lokomotiv Mosca, le probabili formazioni

Torna la Champions League. Oggi la Juventus, all'Allianz Stadium, ospita la Lokomotiv Mosca. I bianconeri sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva per ipotecare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League.

Tutto confermato in casa Juventus con Higuain in leggero vantaggio su Dybala per giocare al fianco di CR7. Tra le fila della Lokomotiv, l'ex bianconero Howedes (tre preseze nella stagione 2017/18) e, soprattutto, l'ex Inter Joao Mario.

Le probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Guillerme; Ignatyev, Corluka, Höwedes, Idowu; Barinov, Murilo, Krychowiak; Al. Miranchuk, Eder, Joao Mario. All.: Semin

SPORTAL.IT | 22-10-2019 08:55