Juventus, l'operazione sfoltimento si complica

La Juventus è al lavoro per sfoltire la rosa: il primo nome sulla lista dei partenti è Gonzalo Higuain. L'attaccante non era convinto di volersi trasferire ma la buonuscita che gli è stata promessa dai bianconeri sembrava averlo persuaso. Poi, però, è stato tra i migliori contro il Tottenham. C’è da riflettere, insomma.

Dovesse andare alla Roma Higuain firmerà un contratto fino al 2023 da 4,5 milioni di euro, cifra più bassa rispetto a quella che percepisce in Piemonte ma con una scadenza posticipata di due anni. Per convincere il 'Pipita' è intervenuto anche Fonseca che lo ha chiamato prospettandogli la possibilità di tornare al rendimento di due anni fa. Dal punto di vista delle cifre, la Juventus accetterebbe un prestito oneroso a patto che il riscatto poi diventi obbligatorio: sul bilancio bianconero pesa ancora per circa 36 milioni di euro.

La rivoluzione coinvolgerà soprattutto il centrocampo dove Khedira e Matuidi dovranno trovare un'altra sistemazione. Il tedesco potrebbe trasferirsi in Turchia dove piace al Fenerbahce, mentre l'ex Paris Saint Germain, in scadenza di contratto nel 2020, ha estimatori in patria. Il Monaco infatti potrebbero avvicinare la richiesta bianconera di almeno 20 milioni di euro. Per quanto riguarda la difesa è Joao Cancelo il principale indiziato a lasciare Torino. Il portoghese era nel mirino del Manchester City, ma ora il suo cartellino è conteso tra Barcellona e Bayern Monaco. La Juventus, tuttavia, si aspetta un'offerta top da non meno di 60 milioni di euro. Delicata la situazione di Moise Kean: i bianconeri non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2024 e per il giovane attaccante di Raiola le offerte non mancano. In Inghilterra piace molto ad Arsenal ed Everton, ma anche l'Ajax ha sondato il terreno e il Barcellona ci ha fatto un pensierino. Al momento però i Gunners sembrano essere i più vicini al giocatore: secondo quanto riporta Sportmediaset avrebbero addirittura fatto un'offerta da 30 milioni di euro che però non è stata accettata da Paratici che vuole cederlo in prestito.

SPORTAL.IT | 21-07-2019 18:55