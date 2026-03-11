Juventus su Lorenzo Pellegrini, i pro e i contro di un mercato a parametro zero con Spalletti

Il tecnico deve rinnovare ma uno dei punti fondamentali dell'accordo verterebbe proprio sul mercato. E avrebbe già pronta una lista di nomi utili più un top

Comunque vada, sarà inevitabile attingere a nuove risorse. Non vi sono ancora segnali di rinnovo effettivo e concreto per Luciano Spalletti, ma una sorta di dichiarazione d’intenti per un prolungamento che, ad ora, non supera la data di scadenza fissata al 30 giugno. Oggetto di confronto, valutazione tra le parti il prolungamento di contratto di Lucio potrebbe giungere a breve, proiettando sul tema entrate/uscite la mole delle conseguenze. Una condizione, posta durante i colloqui, verterebbe proprio su questo nodo, cruciale.

Il rinnovo di Spalletti con la Juve

In altri termini, riferisce Tuttosport, il contratto di rinnovo di Spalletti sarebbe una vicenda in essere, nella specificità della situazione societaria seguita alla decisione maturata di esonerare Igor Tudor: Quanto avvenuto ha suggerito prudenza, incarico a termine per l’ex Inter e Napoli e riapertura del fronte in base alla Champions League, ovvero alla qualificazione quarto posto e relativi introiti. Stando a questa indiscrezione, il punto giocatori in entrata sarebbe stato toccato.

“Spalletti, nei dialoghi per il rinnovo, non fa altro che insistere su un concetto: vuole solo giocatori da Juve”. Con una sorta di “lista” di calciatori papabili per il suo progetto con particolare attenzione a chi vanta un contratto in scadenza.

Uno dei quali sarebbe un parametro zero goloso, Lorenzo Pellegrini. La Roma vive una stagione di passaggio, fatta di alti e bassi ma nella zona alta della classifica grazie a Gasperini che ha stabilito una relazione con il giocatore. Ma non è da escludere a priori un cambiamento.

I rinnovi e i giocatori in uscita, incognita Vlahovic

David e Openda hanno deluso (i tifosi, soprattutto), Vlahovic è in fase di discussione ma la prospettiva della cessione non risulta esclusa. Lorenzo Pellegrini, pregiato giocatore in scadenza della Roma, sarebbe gradito da Spalletti che qualora rinnovasse non stenterebbe a fare il suo nome. Dalla sua il giocatore, capitano già ma con un rapporto teso con la tifoseria, forse trarrebbe giovamento da una nuova piazza. Torino potrebbe rivelarsi una buona base per ripartire e la società non avrebbe pesanti oneri.

Altro nome in lista rimane l’ex Randal Kolo Muani, elemento che al Tottenham sta faticando, con lui Jean-Philippe Mateta, in scadenza nel 2027. Anche se nel caso del centravanti del Crystal Palace, a un passo dal Milan agli sgoccioli del mercato invernale, il problema fisico rimane un grande punto di domanda.

Il sogno Ederson dopo il rinnovo

Il sogno di Spalletti – come detto – sarebbe uno dei più stimati e apprezzati anche dalla vecchia dirigenza: Ederson, talento dell’Atalanta vicino al rientro dal valore tra i 30 e i 40 milioni. Davvero tanto per la Juve qualora l’obiettivo Europa non venga centrato.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di Leon Goretzka, lui sì in scadenza alla fine della stagione: il Bayern ha già annunciato che se ne andrà a parametro zero.

Vicario è stato accostato anche all’Inter, ma la questione rimane la stessa. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha raccontato della distanza sulle commissioni che rappresenta un ostacolo concreto e vedrebbe in vantaggio i nerazzurri. La domanda rimane: si può sempre comprare a scadenza mettendo a segno dei colpi? Il modello Marotta – se così si può definire – può essere riprodotto?

Senesi e Mateta

Da seguire anche un altro parametro zero verso cui Comolli e la dirigenza nutrono attenzione particolare visto le esigenze di bilancio, Marcos Senesi già nella lista bianconera a gennaio, come lo stesso Mateta. Per rimanere nel circoletto, in attesa di incassare vista la delicata situazione contingente, c’è anche il turco Zeki Celik, possibile alternativa a Kalulu. Poi, qualora lo scenario cambiasse a livello di capitali, si ragionerà su Ederson e altre operazioni.