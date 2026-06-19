Juventus, Lucumi e Muharemovic in difesa, Kolo Muani si avvicina, Daffara è il futuro in porta: inizia la rivoluzione di Carnevali

Il dg al lavoro per cambiare volto alla rosa bianconera, nel mirino il bosniaco del Sassuolo e il centrale del Bologna, si intensificano i contatti con il Psg per il centravanti francese

La rivoluzione di Carnevali è iniziata, e sebbene debba seguire un percorso forzato, potrebbe ben presto iniziare a produrre i primi frutti. Certo, il tavolo della Uefa dove discutere del settlement agreement dopo aver concluso una plusvalenza da almeno 13 milioni entro il 30 giugno non è il Palazzo d’Inverno, ma da qualche parte bisogna pur cominciare.

Juventus, la rivoluzione di Carnevali

E Carnevali sta iniziando dalla difesa, dove ci sono i giocatori bianconeri che hanno più mercato, ossia Bremer e Cambiaso. Se le cessioni del centrale e del terzino dovessero concretizzarsi, i bianconeri hanno già messo gli occhi sui sostituti, almeno per quanto riguarda il reparto centrale. Il primo è Tariq Muharemovic del Sassuolo: per il difensore bosniaco la Juve ha il 50% sulla futura rivendita e dunque lo pagherebbe la metà. Ottima prova contro la Svizzera, anche se il rosso rimediato nell’ultimo quarto di partita ne ha macchiato il giudizio.

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Lucumi nel mirino di Carnevali

Altro nome che sta diventando sempre più concreto è quello di John Lucumi del Bologna. Sul giocatore c’è una clausola rescissoria di 28 milioni di euro valida fino a metà luglio 2026 (probabilmente fino al 10 luglio). Dopo quella data, il Bologna sarebbe libero di negoziare il prezzo con eventuali acquirenti. La Juventus sta monitorando attentamente la situazione, anche se il giocatore è nel mirino anche del Bournemouth.

Juventus, riscattato Faticanti

Nel frattempo, i bianconeri hanno esercitato l’opzione per il trasferimento a titolo definitivo di Giacomo Faticanti dal Lecce. Il centrocampista classe 2004 è stato un pilastro della Juventus Next Gen nelle ultime due stagioni: per lui contratto fino al 2029, possibile che venga aggregato alla prima squadra durante il ritiro estivo.

Daffara il futuro per la porta

Stessa decisione per Giovanni Daffara, portiere classe 2004, di proprietà della Juventus e reduce da un’ottima stagione in prestito all‘Avellino. Il giocatore è stato formalmente riscattato dal club irpino in base agli accordi stipulati nell’estate 2025, ma la Juventus ha deciso di esercitare il diritto di controriscatto entro il 20 giugno per riportare il giocatore sotto il proprio controllo. Dopo il ritorno in orbita bianconera, il futuro di Daffara potrebbe essere ancora in prestito, ma questa volta in Serie A: diversi club come Udinese, Cagliari e Lecce avrebbero manifestato interesse.

Juve-Psg, incontro per Kolo Muani

Infine, l’attacco, dove è tornato con prepotenza il nome di Kolo Muani dopo la definitiva archiviazione della trattativa con Vlahovic. Nelle ultime 24-48 ore sono stati segnalati ulteriori contatti tra le parti, segno che il dossier non è affatto chiuso. Il nodo principale riguarda la formula dell’operazione. La Juventus preferirebbe un nuovo prestito (eventualmente con diritto o obbligo di riscatto), mentre il PSG sembra orientato a una cessione definitiva oppure a un prestito con obbligo di acquisto. Le richieste economiche riportate dai media oscillano tra i 30 e i 45 milioni di euro. Ma il giocatore vuole tornare a Torino, ed ha in Spalletti un grande fan.