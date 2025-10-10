Juventus, Maignan nel mirino: bocciato Di Gregorio, la strategia per il portiere del Milan

La Juve pensa a come sostituire Di Gregorio e mette gli occhi su Maignan che è in scadenza con il Milan: i bianconeri tentano il colpaccio a zero

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

L’avvio altalenante in casa Juventus ha portato già a trovare i primi colpevoli. Pochi con certezze assolute, tanti in bilico e finiti sulla graticola dopo appena sei partite di campionato e due di Champions League. I punti però parlano chiaro: i bianconeri alla fine della sesta giornata hanno totalizzato gli stessi punti della scorsa stagione con Thiago Motta, e i tifosi non vogliono rivivere quella situazione. Quindi si cercano subito i colpevoli, e tra i primi nomi c’è quello di Michele Di Gregorio.

Juve: i tifosi incolpano Di Gregorio, Tudor lo difende

Il portiere scuola Inter è arrivato alla Juventus nella scorsa stagione dopo un importante investimento giustificato dalle ottime stagioni in Serie A tra i pali del Monza. La grande tradizione dei portieri italiani in casa Juve continua, ma il suo futuro a Torino è già in discussione. In questo inizio di stagione ha fatto qualche uscita a vuoto, vedi Inter e Borussia Dortmund. In generale poi, non sembra un portiere che dia estrema sicurezza alla difesa, e ciò porta a subire parecchi gol.

Tudor comunque, come ha sempre fatto con i suoi giocatori, continua a difenderlo a spada tratta. Nella conferenza stampa prima della trasferta di Verona, dopo l’errore allo Stadium contro il Borussia, aveva risposto così alle critiche sul portiere: “È un gran bel portiere. Da quando sono arrivato io ha sbagliato quasi niente. Sarà tutto l’anno il primo portiere, perché è forte. Poi bisogna sempre trovare qualche esagerazione, allora si va in quella direzione là”.

La Juve su Maignan, ma non manca la concorrenza

Quindi, se la fiducia in Di Gregorio scende e sale la voglia di aumentare il livello e la personalità della rosa, ecco che spunta l’occasione Mike Maignan. La Juventus infatti avrebbe messo gli occhi sul portiere del Milan, con il contratto che scade a giugno 2026 e con pochissime possibilità di rinnovo. La società ha fallito nella missione di rinnovare il suo contratto e ora l’ultima speranza di trattenere uno dei portieri più forti in circolazione si chiama Massimiliano Allegri. In estate fu proprio l’allenatore a evitare che l’estremo difensore partisse in direzione Chelsea. Nella prossima sessione estiva di calciomercato le cose però saranno diverse, e il Milan verosimilmente avrà da qui fino a gennaio per riprovare a convincerlo.

Le speranze di rinnovo sono poche e la lista delle pretendenti, alla quale si è aggiunto anche la Juventus, è lunga. I bianconeri hanno iniziato a prendere informazioni sul giocatore per provare a battere la concorrenza. Maignan sarà lo svincolato di lusso della prossima estate, e dunque ecco che sul giocatore torna il Chelsea, a un passo dal suo arrivo già qualche mesi fa. Più recente l’interessamento del Bayern Monaco, che deve iniziare a pensare al futuro della porta senza Manuel Neuer. D’altronde il francese se ne intende di eredità pesanti dopo aver raccolto quella di Donnarumma al Milan, senza farlo rimpiangere, anzi.

Le richieste economiche di Maignan

Presto a ottobre parlare di fase decisiva, ma le valutazioni inevitabilmente sono iniziate in casa Juventus. Bisognerà capire l’eventuale fattibilità dell’operazione e tanto dipenderà dalle richieste economiche di Maignan. Al momento guadagna 2,8 milioni di euro al Milan con gli sgravi fiscali del Decreto Crescita che alleggeriscono la tassazione. I prossimi mesi saranno fondamentali per testare il terreno e bruciare la concorrenza. Intanto il portiere ha dimostrato allo Stadium di cosa è capace con la super parata su Gatti sotto gli occhi di Comolli e Chiellini.