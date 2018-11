Juventus-Manchester United, le probabili formazioni

Forte di tre vittorie su tre gare disputate, la Juventus, all'Allianz Stadium, punta a conquistare il pass per gli ottavi di finale, da prima del girone. Di fronte quel Manchester United già battuto all'Old Trafford. Ben 14 i precedenti tra le due squadre in Europa con sei vittorie bianconere, cinque per gli inglesi e due pareggi. I Red Devils hanno vinto le ultime due partite in casa della Vecchia Signora.

Allegri recupera Matuidi e Cancelo. In avanti spazio a Cristiano Ronaldo, Cuadrado e Dybala. Ancora in campo, da titolare, Bentancur. Mourinho spera in una grande partita di Pogba, ex bianconero. Out Lukaku, spazio a Mata.

Dirige l'arbitro rumeno Hategan.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo All. Allegri

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Mata, Rashford, Martial. All. Mourinho

