Juventus-Manchester: uno scambio da capogiro

La sessione di mercato invernale è ormai alle porte: tutte le squadre stanno tentando di puntellare le rose in modo tale da diventare ancora più competitive e l’asse Juventus-Manchester United, mai come quest’anno potrebbe diventare caldissimo. Nonostante le tante smentite anche da parte dei diretti interessati, l’interesse della Juve su Paul Pogba diventa giorno dopo giorno sempre più insistente: appena qualche anno fa il centrocampista francese dettava legge e faceva la differenza in bianconero, per poi perdere la brillantezza una volta raggiunto il Manchester United.

L’idea del Manchester United

C’è chi parla di modulo e chi parla di rapporti sgretolati con il tecnico Mourinho, eppure, l’unica certezza è che il rendimento di Pogba al Manchester non è affatto continuo. Ovviamente i Red Devils non vogliono privarsi di Pogba, calciatore che hanno ceduto per un milione per riacquistarlo a circa 120 milioni di euro, stabilendo così una sorta di record negativo. Per tale ragione i dirigenti del Manchester stanno studiando una soluzione per rendere tutti felici.

La pedina di scambio

E la risposta è semplicemente una: Alex Sandro, uno dei terzini più interessanti di tutto il panorama internazionale, uno dei pochi ruoli in cui la squadra di Mourinho non è attrezzata come sogna lo Special One. Anche perché Darmian, altro calciatore che non è mai esploso in Inghilterra, potrebbe salutare i suoi compagni a breve tempo, con il Napoli di Ancelotti alla finestra. I dirigenti del Manchester e della Juventus sono al lavoro: lo scambio Alex Sandro-Pogba non sembra più solo una fascinazione di mercato.

