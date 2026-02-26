Juventus, Manolas mette il dito nella piaga: una storia social per prendere in giro i bianconeri

Condivisa su Instagram la story di un tifoso che ricordava la rimonta della Roma ai danni del Barcellona firmata proprio dal difensore greco: “Impresa da gladiatori veri”

La mancata rimonta della Juventus sul Galatasaray, sfumata solo ai supplementari e nel modo più drammatico possibile, è andata ad alimentare la produzione social dei tifosi anti-juventini: tra loro si è iscritto anche l’ex Roma Kostas Manolas condividendo una Instagram story che prende in giro la squadra di Luciano Spalletti.

Manolas prende in giro la Juventus

Puoi togliere un calciatore dalla serie A, ma non la serie A da un calciatore. Per diversi giocatori stranieri che hanno frequentato il nostro campionato è difficile scrollarsi dosso rivalità e antipatie tipiche del calcio italiano, soprattutto quelle nei confronti delle squadre storicamente più forti e vincenti. E così, dopo lo sfottò di Felipe Melo per il 5-2 dell’andata contro il Galatasaray, ora la Juventus deve incassare quello di Kostas Manolas, ex difensore di Roma e Napoli, che su Instagram ha preso in giro i bianconeri per la rimonta fallita nella gara di ritorno e per l’eliminazione dalla Champions League.

Lo sfottò alla Juve su Instagram

Sul suo account Manolas ha ricondiviso la storia pubblicata da un tifoso della Roma per canzonare la Juventus dopo la mancata rimonta ai danni del Galatasaray. Di bianconero non c’è nessuno nella foto, anzi il tema è prettamente giallorosso: l’immagine ritrae infatti l’esultanza di Manolas all’Olimpico dopo il gol del 3-0 della Roma ai danni del Barcellona nella Champions League 2017/18, risultato storico perché permise ai capitolini di ribaltare il 4-1 incassato nella gara di andata dei quarti di finale al Camp Nou (all’epoca il gol in trasferta valeva ancora doppio).

Roba da gladiatori

Che il post non sia un semplice omaggio a Manolas, ma una presa in giro della Juventus, lo si capisce dalla scritta che lo accompagna: “Certe imprese sono solo per Gladiatori”. Chiaro il riferimento alla Juve, che appunto la sua rimonta l’ha mancata. E ovvie le risposte dei tifosi bianconeri alla provocazione del greco.

“Bravo Manolas, fai bene a ricordare il trofeo più importante vinto dalla Roma: una qualificazione in semifinale”, commenta polemico Cameron su X. “Caro fenomeno, non ricordo la Roma in 10 contro 11 in quel Roma-Barcellona…”, aggiunge Players- “Che poi con la regola dei gol fuori casa che valgono doppio la Juventus sarebbe passata al 90’ col Galatasaray”, fa notare Marco. “Tranquillo Manolas, lo vediamo domenica quanto vale la Roma…”, scrive Gabri ricordando lo scontro diretto tra giallorossi e bianconeri in programma domenica all’Olimpico.