Juventus, Marcelo tiene aperta la porta

Dopo il clamoroso arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus non ha smesso di guardare a Madrid per rinforzare la rosa. Lo ha fatto prima di puntare sul ritorno di Bonucci per la difesa, quando le attenzioni degli uomini-mercato bianconeri si erano spostate sul capitano dell’Uruguay e dell’Atletico Madrid Diego Godin, e lo continua a fare nelle ultime ore di trattative, perché il sogno Marcelo resta in vita, complice la volontà mai celata dal brasiliano di tornare a giocare con Ronaldo.

Di fronte nella finale di Supercoppa Europea in programma mercoledì a Tallinn, i due giocatori hanno risposto a domande di mercato, evidenziando i rispettivi stati d’animo: “Provo grande orgoglio, felicità e responsabilità nell’essere il capitano dell’Atletico – ha detto Godin – Ho avuto tante offerte, ma ho deciso di rimanere per motivi personali, anche se non ho ancora rinnovato il mio contratto. Ho visto che la notizia è uscita, ma non so da dove. Ora sto pensando solo alla finale”.

Più spigoloso, enigmatico, ma allo stesso tempo emblematico, il commento di Marcelo: "Io alla Juve con Ronaldo? Non voglio parlarne ora, siamo qua per una finale e non è il momento".

SPORTAL.IT | 14-08-2018 23:05