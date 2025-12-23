Juventus, Marco Ottolini nuovo ds: chi è, le prime mosse e perché Comolli e Chiellini hanno puntato su di lui

Ecco l'uomo scelto dall'amministratore delegato bianconero e da Giorgio Chiellini, a pochi giorni dal via del mercato di gennaio: dall'esperienza in Belgio al lavoro con il Genoa.

La Juventus avrà presto il suo nuovo direttore sportivo: dopo una lunga ricerca, il tandem Comolli-Chiellini ha sciolto le riserve e ha deciso di puntare su Marco Ottolini, ex dirigente del Genoa che entrerà a far parte dell’area tecnica bianconera. Incombe il mercato di gennaio, con Luciano Spalletti che vuole programmare il suo futuro alla guida della Vecchia Signora. Dai cambiamenti in cantiere alle mosse che i tifosi si aspettano in vista della seconda parte di stagione.

Juventus, Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo

La Juve ha scelto Marco Ottolini per il ruolo di ds. Accordo raggiunto tra il club bianconero e il dirigente classe 1980, finito nel mirino di tanti club stranieri nel recente passato. Per lui, si tratta di un ritorno in bianconero, considerando che ha già ricoperto incarichi all’interno della società di John Elkann tra il 2018 e il 2022. È attualmente libero da vincoli contrattuali, avendo risolto lo scorso 31 ottobre con il Genoa.

La firma è prevista nei prossimi giorni, con Ottolini che andrà ad occupare una casella chiave nello staff dirigenziale della Juventus, orfano da troppo tempo di una figura importante come il direttore sportivo. Damien Comolli guiderà così il trio formato dall’ex calciatore del Brescia e dal duo Chiellini-Modesto, provando a disegnare un progetto vincente con l’ausilio di Luciano Spalletti.

Perché Comolli ha scelto Marco Ottolini

Una scelta nell’aria da tempo e una trattativa che nasce nelle settimane precedenti alla risoluzione di Ottolini con il Genoa. Damien Comolli non ha mai avuto dubbi sul profilo dell’ex Anderlecht, che proprio in Belgio ha diretto l’area scrutini internazionale, iniziando a farsi conoscere nel panorama calcistico europeo. Prima del 2015, una volta appesi gli scarpini al chiodo nel ’99, una fase vissuta nel ruolo di intermediario di mercato, tra il 2002 e il 2015, acquisendo conoscenze ed esperienza.

Nel 2018 la prima chiamata della Juventus, che gli affida l’area scrutini internazionale e, soprattutto, il progetto “Club 15”, grazie al quale consolida rapporti con i top club all’estero, sviluppando sinergie utili per crescere i migliori talenti in circolazione. Decisivo il suo contributo anche per il progetto Next Gen, con Ottolini che fino al 2022 diventa responsabile dei giocatori ceduti in prestito dalla società bianconera, costantemente monitorati tra Italia ed estero. Poi, il Genoa e un’avventura chiusa meno di due mesi fa. Adesso, il ritorno alla Juve è realtà.

Ottolini sarà utile a Comolli soprattutto all’estero, dove non mancano di certo conoscenze e rapporti: tra gli obiettivi, pescare giovani nei campionati “minori” e aumentare il ventaglio di opzioni all’interno della Next Gen, andando ad alimentare un serbatoio che negli ultimi tempi ha consegnato meno calciatori alla prima squadra. Poi, c’è il presente: “under” di livello, già pronti, che potrebbero fare al caso di Luciano Spalletti, senza spendere cifre da capogiro in Italia. Le priorità: un difensore, un centrocampista e un esterno di piede destro.

I migliori giovani lanciati da Ottolini

Tanti i talenti scoperti dal sapiente occhio di Marco Ottolini, sia ai tempi della Juve sia nel corso dell’esperienza vissuta da direttore sportivo del Genoa. Da Dragusin a Josep Martinez, fino ad arrivare a De Winter e Martin, senza dimenticare l’intuizione Retegui, che ha consentito al Grifone di registrare una plusvalenza super con l’Atalanta. Il colpo Gudmundsson è targato Ottolini, che conosce perfettamente anche giovani del calibro di Fabio Miretti, oggi ancora protagonista alla corte di Spalletti.

Ottolini conosce l’ambiente bianconero e non è un caso che abbia sbaragliato la concorrenza di “colleghi” come Braz (finito in Arabia all’Al Ahli) e Diego Lopez, diventando in poco tempo il profilo ideale per completare il neo triumvirato della Vecchia Signora. Comolli e Modesto lo aspettano.