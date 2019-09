Juventus, Marco Tardelli boccia Maurizio Sarri

L’ex campione della Juventus Marco Tardelli ai microfoni de La Domenica Sportiva si è mostrato perplesso sull’attuale gestione tecnica della squadra bianconera. Maurizio Sarri ancora non convince, e il bel gioco è lontano: “Se mi piace questa Juve? Per quello che ho visto finora, no. E’ una Juventus che non ha brillato, se non in alcune occasioni: nel primo tempo contro il Napoli ha fatto una bella gara e secondo me qualcosa un po’ contro l’Atletico Madrid”.

Il mister toscano, forse a causa della rosa ampia e delle caratteristiche di alcuni giocatori, non ha ancora trovato la formula giusta: “E’ un Sarri non convinto di questo tipo di gioco, vorrebbe fare qualcos’altro ma non può farlo. E’ un Sarri che cambia 5 giocatori e non l’ha mai fatto. Di conseguenza penso che lui non sia libero come loro era nel Napoli di fare quello che voleva”.

In una recente intervista Tardelli aveva chiesto a Sarri di “entrare nella mentalità della Juventus. Sarri è un personaggio, un grande allenatore, un allenatore che fa giocare bene le squadre, ma non è ancora entrato nella mentalità juventina. E poi deve gestire una rosa totalmente diversa da quella che aveva a Napoli. Una rosa fatta di grandi giocatori che mugugnano un pochino quando magari stanno fuori, e li ne ha tanti”.

La situazione di Dybala: “Un giocatore credo debba fare quello che gli chiede l’allenatore. Abbiamo avuto l’esempio di Mandzukic, che ha fatto tutto quello che voleva l’allenatore: ha giocato e ha fatto un grande campionato”.

Sarri stesso ha ammesso che prima di vedere la Juve che vuole ci vorrà tempo: “La linea difensiva è un qualcosa che richiede tempo, a Napoli abbiamo sofferto per i primi due-tre mesi, a Empoli abbiamo preso 25 gol nelle prime nove partite”.

“Il Napoli era simmetrico, questa squadra è diversa. In questo momento la squadra non è serenissima nell’uscire dalla pressione alta. La linea difensiva deve migliorare nei movimenti, è evidente”.

