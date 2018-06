Juventus, Marotta annuncia il secondo acquisto

L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, a margine di un evento legato all’editoria a Milano, ha parlato delle ultime voci di mercato sui bianconeri e ha annunciato il secondo acquisto dopo l'arrivo di Mattia Perin.

“Mi auspico che per Emre Can alla Juventus ci vogliono una decina di giorni. I contatti con i suoi rappresentanti sono avviati e sono a buon punto. Higuain? I nostri calciatori sono incedibili – ha dichiarato il dirigente juventino – a meno che qualcuno venga a dirci di voler andare via e Gonzalo non ce lo ha mai chiesto”.

Il Pipita era al centro dello scambio, più conguaglio, con l’Inter per Mauro Icardi, possibilità che Marotta definisce così: “E’ una suggestione. Parliamo, certamente, di un grandissimo calciatore che è di proprietà dell’Inter. E’ una notizia giornalistica, che ce lo ha avvicinato, ma tutto questo rientra nella fantasia, nel fantacalcio. Diciamo quel fenomeno che questa estate coinvolge più o meno indirettamente”.

Un’altra indiscrezione di mercato che coinvolge la società di Torino riguarda il terzino destro Joao Cancelo di proprietà del Valencia, che nell’ultima stagione ha giocato in nerazzurro: “Cancelo è un ottimo giocatore e noi siamo alla ricerca di un profilo simile al suo, però in questo momento non c’è nessuna trattativa in corso. Ma posso dire che è un giocatore interessante”.

Nelle ultime settimane i contatti con la società spagnola sono stati continui, ma la valutazione di 40 milioni di euro ha frenato la Juventus, che ha, anche, provato a inserire Marko Pjaca come contropartita tecnica, valutata 20 milioni, ma gli spagnoli hanno rifiutato immediatamente.

Il Valencia aveva preteso la stessa cifra dall’Inter, come previsto dall’accordo firmato fra i due club la scorsa estate, ora si aspettano novità dopo il Mondiale o dopo l’eliminazione del Portogallo.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 19:50