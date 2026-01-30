Juventus, Mateta al Milan una sconfitta per Vlahovic: cosa cambia se i rossoneri mollano il serbo

I bianconeri puntavano al centravanti del Crystal Palace, che ora pare vicinissimo ai rossoneri: se l’affare andasse in porto potrebbe però influire positivamente nelle relazioni con Dusan

Inseguito per giorni dalla Juventus, Jean Philippe Mateta è ora a un passo dal Milan, ma la società bianconera potrebbe comunque beneficiare dell’eventuale approdo in rossonero del centravanti del Crystal Palace: Dusan Vlahovic potrebbe essere infatti costretto a rivedere le sue pretese sul rinnovo di contratto.

Milan vicino a Mateta

Il Milan ha prenotato Jean Philippe Mateta, raggiungendo l’accordo col Crystal Palace per la cessione dell’attaccante a giugno sula base di una valutazione del cartellino intorno ai 30 milioni di euro. Ora, però, il d.s. rossonero Igli Tare sta tentando il vero colpaccio: convincere il club inglese a cedere Mateta prima della fine del mercato invernale. La situazione è in evoluzione, ma al momento c’è una sola certezza: Mateta non giocherà nella Juventus, club che per settimane ha provato a portarlo in serie A.

Vlahovic mollato dal Milan?

Il fatto di essere stata anticipata dal Milan su Mateta, però, potrebbe nascondere anche un lato positivo per la Juventus relativo alla condizione di Dusan Vlahovic. Con l’arrivo di Mateta, infatti, il club rossonero quasi certamente mollerà il centravanti serbo, che è in scadenza di contratto con la Juventus e che rappresentava – almeno fino a oggi – un obiettivo a parametro zero per Tare. La possibilità che il Milan aggiunga Vlahovic a Mateta non è da escludere, ma perché si realizzi devono incastrarsi tante (troppe?) condizioni, a partire dagli addii di Christopher Nkunku entro la fine del mercato di gennaio e probabilmente di Santiago Gimenez a fine stagione.

Cattive notizie per Dusan

Con l’approdo di Mateta al Milan, dunque, Vlahovic vedrà ridursi drasticamente, se non sfumare del tutto, la possibilità di raggiungere Massimiliano Allegri in rossonero. Un’eventualità che potrebbe portare il serbo a rivalutare l’idea del rinnovo con la Juventus, ma che ovviamente gli toglierebbe potere contrattuale: Vlahovic non ha mai escluso la possibilità di restare in bianconero, a patto che il club gli confermasse un ingaggio non lontano da quello attuale da 12 milioni di euro l’anno. Una condizione che il d.g. Damien Comolli non ha mai di fatto voluto prendere in considerazione.

Senza più il Milan come alternativa alla Juve, Dusan potrebbe tornare a parlare di rinnovo con i bianconeri, ma sarebbe costretto a rivedere le sue pretese sull’ingaggio anche perché i top club stranieri che sembravano interessati a lui – Barcellona, Bayern e Arsenal su tutti – al momento non hanno manifestato alcuna volontà concreta di metterlo sotto contratto.

Tempo alleato della Juventus

Il tempo, da questo punto di vista, è ora alleato della Juventus. Con il Milan fuori dai giochi, ogni giorno che passa il potere contrattuale di Vlahovic diminuisce. E, all’inverso, aumentano le possibilità che l’entourage del serbo prenda in considerazione l’idea di rinnovare il contratto con i bianconeri a condizioni favorevoli alla Juve.