Juventus, Matuidi resta fino al 2021

Il matrimonio tra la Juventus e Matuidi proseguire anche per la prossima stagione. Il centrocampista, in scadenza di contratto con il club bianconero, ha fatto sapere, come dichiarato da Le Figaro Sport 24, che resterà alla Vecchia Signora almeno fino al termine della stagione 2020/21.

"Rimarrò qui, il mio contratto includeva un'opzione per un ulteriore anno e il club ha deciso di esercitarla. Sono molto felice di continuare un'altra stagione qui, non ho mai avuto dubbi perché sentivo la fiducia di tutti", le parole del 32enne centrocampista in forza alla Juventus dal 2017.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 10:09