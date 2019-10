Juventus, Maurizio Sarri annuncia diversi cambiamenti

Maurizio Sarri alla vigilia della partita di campionato contro il Genoa annuncia una Juventus diversa: "Oggi valutiamo la situazione in base ai giocatori che avremo a disposizione. Senza Higuain diventa comunque difficile pensare a un 4-3-3", ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa.

La situazione degli infortunati: "Pjanic è uscito senza lesioni, ma con un affaticamento all'adduttore. Vediamo oggi, ieri non era in grado di giocare come Higuain, che è uscito con qualche punto di sutura e un po' scosso. Ieri ancora non era completamente a posto per potersi allenare, vediamo la situazione oggi. Bentancur invece ha fatto allenamento con noi. Douglas ieri si è riaggregato al gruppo, ma viene da 45 giorni di inattività e ha fatto un allenamento. Vediamo se può essere disponibile per un piccolo pezzettino di partita".

I bianconeri contro il Lecce hanno evidenziato alcune difficoltà sotto porta: "Nelle ultime partite ci stiamo mettendo in condizione di calciare, ma abbiamo una percentuale realizzativa bassa. Dobbiamo lavorare su questo, se poi sia un lavoro più materiale o più mentale se ne può discutere tutta la vita. Per me è più mentale".

"Poco cinici? Vediamo se riusciamo a fare un lavoro misto, cioè preparare esercitazioni per questo, ma anche essere cattivi nel pretendere un certo tipo di conclusione, perché l'esercitazione fine a sé stessa non serve".

I problemi in difesa: "Vorrei ricordare che siamo la miglior difesa del campionato. Bisogna fare i conti con i cambiamenti del campionato. Si segna di più quest'anno. Se si continua così, i gol subiti a fine stagione saranno di più di quelli di qualche anno fa. Nelle ultime partite abbiamo subito gol quasi esclusivamente su rigore, quindi mi sembra che la situazione non sia negativa".

Potrebbe esserci turnover dei centrali: "I giocatori quando sono così spremuti, così utilizzati, hanno bisogno di qualche minuto di riposo. De Ligt e Bonucci? Il motivo per cui hanno giocato quasi sempre l'ho detto ripetutamente e per lo stesso motivo il riposo a tutti e due in questo momento non glielo concedo".

SPORTAL.IT | 29-10-2019 15:14