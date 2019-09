Juventus, Maurizio Sarri in piena emergenza: le sue parole

Maurizio Sarri in piena emergenza terzini non cambia la sua Juventus. Il tecnico toscano in pochi giorni si è ritrovato a fare i conti con l'indisponibilità di Danilo, De Sciglio ed Alex Sandro e deve inventarsi qualcosa in vista di sabato pomeriggio, quando i bianconeri ospiteranno la Spal. Escluso il passaggio alla difesa a tre: "No. Per me la difesa a tre è difficilmente proponibile, se non per piccoli spezzoni di partita. C'è il rischio di difendere a cinque troppo bassi".

Via libera quindi a soluzioni estemporanee: "Abbiamo provato delle soluzioni e alla fine sceglieremo la migliore. I nostri centrali sono tutti destri e potrebbero avere due problemi a giocare sulla fascia: cambio di ruolo e piede sfavorevole. Vedremo chi tra i nostri mancini potrà adattarsi meglio. Emre Can? Non lo so. E' uscito provato dalla scelta relativa al taglio dalla lista Champions. Eravamo obbligati a tagliare due giocatori. Ora si sta allenando bene e ha reagito. Per domani vedremo". L'altra ipotesi è un adattamento sulla fascia di Matuidi.

Ramsey dovrebbe giocare dal 1': "Spero abbia tre partite nella gambe, anche perché ha giocato degli spezzoni fin qui. Tra 60 e 90 minuti la differenza è notevole per quanto riguarda la fatica. Stiamo cercando di preservarlo dal punto di vista del minutaggio, però penso che potrebbe giocare 90'. Ad ogni modo è difficile che possa giocare tre partite intere di fila".

Un possibile tridente Ronaldo-Higuain-Dybala: "Penso che Ronaldo sia un grande e possa giocare con tutti i grandi giocatori. Higuain è un ragazzo con grande abilità tecnica, Dybala è sopraffino tecnicamente e Ronaldo è un fuoriclasse. Penso possano quindi coesistere in certe fasi della partita anche in tre".

Le condizioni di Rabiot: "Può fare molto di più, ma visti i presupposti della gara, mi accontento per ora. Nel 2019 non ha mai giocato, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Non si può pretendere tutto e subito. Già nel secondo tempo ha fatto un po' meglio, era più focalizzato. Ha buone qualità, anche fisiche, di buona resistenza ed è tecnicamente forte".

"Va accompagnato e deve abituarsi al nostro calcio e al nostro modo di giocare, perché penso che in Francia le partite siano più leggere, soprattutto se giochi al PSG. Penso che si abituerà e ci darà un grande apporto, perché ha qualità e, se uno ha qualità, poi vengono fuori".

La Spal non è da sottovalutare: "La squadra deve smettere di pensare alla partita dopo, le partite si aggrediscono una per volta. Ve lo dico per esperienza diretta, perché la Spal venne a Napoli data per spacciata e fu una della partita più difficili e sofferte di quella stagione. Sarà una partita difficile".

SPORTAL.IT | 27-09-2019 15:58