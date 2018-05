Juventus, Max Allegri ha deciso il suo futuro

Massimiliano Allegri e la Juventus ancora insieme per il quinto anno consecutivo. L’incontro di lunedì, nella sede del club, è durato tre ore nelle quali è stata programmata la prossima stagione e definiti gli obiettivi del calciomercato estivo.

Non ci sono stati colpi di scena: l’allenatore livornese resta nel club bianconero ma non prolunga il contratto, che resta in scadenza il 30 giugno 2020.

Durante il vertice Allegri si è confrontato con Beppe Marotta, Fabio Paratici e Pavel Nedved: in discussione i progetti su come migliorare la squadra per tornare a competere per la Champions League e proseguire l’egemonia in serie A, che ormai dura da sette anni.

Gli obiettivi immediati sono quelli di trovare i sostituti di cinque elementi cardini della rosa: Buffon, Lichtsteiner, Asamoah e forse Marchisio e Mandzukic. In difesa in arrivo Caldara e Spinazzola: il grave infortunio del terzino dell’Atalanta costringerà la Vecchia Signora a cercare un terzo nome, circolano quelli di Darmian, Bernal e Digne.

A centrocampo c’è Emre Can: il nome caldissimo resta Milinkovic-Savic ma serviranno oltre 100 milioni di euro e un sacrificio in attacco per potersi assicurare la stella della Lazio. Come vice Szczesny, contattato Mattia Perin, in uscita dal Genoa.

In attacco ritorna Pjaca, che verrà valutato: ma sono Morata e Martial gli obiettivi che fanno sognare la piazza.

“Cosa serve per ripartire ancora? Grande lucidità. Gli obiettivi della prossima stagione saranno gli stessi di quest’anno. Servirà gente con voglia di lavorare, stimoli e capire dove migliorare la rosa, che non è semplice. I ragazzi che sono in squadra hanno capito qual è il DNA Juve, e che cosa si debba fare per vincere. Chi va via mancherà e tanto, ma i giovani stanno crescendo molto. Penso a giocatori come Bernardeschi, che oltre a doti tecniche ha dimostrato cattiveria e voglia di raggiungere il risultato, di lottare su ogni palla”.

SPORTAL.IT | 21-05-2018 14:20