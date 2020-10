Juventus, McKennie è guarito dal Coronavirus

Nel giorno in cui si conclude l’isolamento fiduciario della Juventus, le buone notizie per l’ambiente bianconero non si concludono qui: il tampone a cui si è sottoposto Weston McKennie ha dato esito negativo e, dunque, lo statunitense può considerarsi guarito dal Coronavirus.

Questo il comunicato pubblicato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale: “Weston McKennie ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.

L’unico giocatore della rosa della Juventus ancora in isolamento rimane dunque Cristiano Ronaldo. McKennie, invece, si prepara a rimettersi a disposizione di Andrea Pirlo. Un’opzione in più per il centrocampo dei campioni d’Italia.

OMNISPORT | 23-10-2020 22:44