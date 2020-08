Juventus, McKennie si presenta: le prime parole dell'americano

Weston McKennie è il nuovo colpo della Juventus di Andrea Pirlo. Il centrocampista ex Schalke, 22 anni appena compiuti, si è presentato a ‘Juventus TV’: “Sono molto emozionato. Sono cresciuto guardando questi giocatori, usandoli ai videogiochi, erano i miei idoli. Per me è un sogno che diventa realtà. La Juve è storia, il club campione d’Italia. Ho iniziato il mio primo viaggio firmando nel giorno del mio compleanno. Un bel regalo”.

McKennie è uno dei pochi americani che hanno scelto la Serie A, il primo nella storia della Juventus. Sul campionato ha chiesto consigli a Michael Bradley, ex di Roma e Chievo. “Essere il primo in qualcosa è sempre un aspetto di cui andare fieri. Bradley mi ha detto qualcosa sulla Serie A, è un campionato difficile e sono contento di farne parte”.

Il calciatore ha poi concluso il suo intervento con un messaggio ai tifosi bianconeri: “A loro dico di aspettarsi il 100% da parte mia ogni gara, per me è tutto o niente”.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 30-08-2020 11:21