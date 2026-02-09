Juventus, il mea culpa di Locatelli convince a metà. Greggio durissimo e Tardelli rimpiange Andrea Agnelli

Le scuse del capitano sui social per l'errore che ha compromesso la gara con la Lazio. La leggenda Tardelli punge la proprietà: "Manca una figura che ama davvero la Juve"

Assolto da Spalletti, ma non da tutti i tifosi della Juventus. In ogni caso, capitan Locatelli ha voluto metterci la faccia dopo l’errore che ha portato al primo gol della Lazio. Manuel si è scusato via social, tuttavia la chance sprecata contro la squadra dell’ex Sarri ha causato non poco malumore, anche tra i tifosi vip. Nuovo durissimo attacco di Ezio Greggio, mentre c’è chi, come Marco Tardelli lancia bordate alla società.

Juventus, Locatelli si scusa: le reazioni dei tifosi

Nel post partita Spalletti l’ha sottolineato a gran voce: “Fino a questo momento Locatelli è stato fortissimo, uno dei migliori che abbiamo avuto per rendimento, un errore si può fare”. Quello commesso allo Stadium, è risultato particolarmente grave perché il centrocampista si è lasciato scippare il pallone da Maldini, che ha poi avviato la ripartenza letale finalizzata dall’eterno Pedro. Ma un capitano vero non gioca certo a nascondino.

Ed ecco il messaggio rivolto ai tifosi su Instagram: “Sono davvero dispiaciuto per il mio errore. Un pareggio che ci lascia rammarico, ma resta la grande reazione della squadra”. Sul web, però, il popolo bianconero si è spaccato. C’è chi lo difende a spada tratta e chi, invece, lo accusa. “Me ne frego delle scuse di Locatelli, vuoi farti perdonare? Lascia la squadra subito” scrive True su X. “In passato sono stato il primo a criticare Locatelli. Dall’arrivo di Spalletti, però, sta giocando decisamente meglio e mi sembra giusto riconoscerglielo” sostiene Giampaolo.

L’ultimo sfogo di Ezio Greggio

Tifosissimo della Juventus, negli ultimi mesi Ezio Greggio si è rivelato molto critico nei confronti della Signora. Dopo il 2-2 in rimonta con la Lazio, il nuovo attacco, che potrebbe riguardare anche Locatelli. Il conduttore di Striscia La Notizia si è sfogato così su X: “Non ho visto la partita della sconfitta precedente della Juventus, ma ho visto il pareggio di oggi (ieri, ndr). Sono sempre più convinto di ciò che scrivo da tempo: Spalletti è un signor allenatore e ha cambiato gioco, testa e grinta della Juve ma abbiamo troppi nuovi acquisti e qualche scarsone rimastoci sul gobbo, che non sono a livello della Juve”.

E ancora: “Ditemi come facciamo a segnare se a parte Yildiz e un po’ Thuram non abbiamo giocatori che sappiano né tirare né trovare la porta. Non a caso segnano spesso i difensori. Come dice Ezio Greggio ‘con le rape non si fa il Barolo’ neanche se l’enologo si chiama Luciano”.

E la leggenda Tardelli rimpiange Agnelli

In occasione della presentazione del docu-film “Juventus – Primo Amore”, Marco Tardelli ha spiegato qual è, secondo lui, il vero problema della Signora. “Manca una figura che ama davvero la Juventus”, sostiene.

Il campione del mondo 1982 si iscrive al partito – sempre più numeroso – di chi rivorrebbe al timone Andrea Agnelli. “Con lui non ho mai avuto un gran rapporto, però lo rimpiango perché era sul campo. E amava la Juve”. Infine, una stoccata a Comolli e alle scelte della gestione Elkann. “Non c’è più un italiano. Continuano a esserci francesi, nonostante i disastri combinati”.