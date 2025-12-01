Juventus, David via a gennaio: la clamorosa cessione dopo il ko di Vlahovic. Zirkzee in cima alla lista, le richieste di Spalletti

L’infortunio dell’attaccante serbo che dovrà rimanere fuori tre mesi potrebbe rivoluzionare tutte le idee del mercato bianconero: David piace in Premier League, una cessione non è da escludere

L’infortunio di Dusan Vlahovic arriva a pesare come un macigno sulla Juventus e sui suoi programmi nei prossimi mesi. L’attaccante serbo dovrà rimanere fuori per circa 3 mesi lasciando Luciano Spalletti in una situazione complicata sul piano delle scelte. E anche per il club ci sono all’orizzonte delle delicate decisioni da prendere già in riferimento al prossimo mercato di gennaio.

La clamorosa cessione di David

Vlahovic si ferma e per la Juventus rappresenta l’ultima tegola su una serie di problemi. La prima tentazione è quella di guardare di casa e provare a tirare fuori quelle caratteristiche solo qualche mese fa avevano spinto i bianconeri a puntare su Jonathan David e su Lois Openda. Ma se quest’ultimo è blindato da un obbligo di riscatto che lega le mani al club, la situazione del canadese è diversa. David è arrivato a Torino da svincolato, e nonostante questi mesi complicati continua ad avere tanti estimatori in giro per l’Europa e in particolare in Premier League. Una cessione nel mercato di gennaio consentirebbe alla Juve un’iniezione di denaro da investire per andare a riempire le falle presenti nella rosa a disposizione di Spalletti.

Le soluzioni per l’attacco

Ovviamente la prima “toppa” da mettere al buco nella rosa è quella di un attaccante, ma paradossalmente le soluzioni anche “low cost” potrebbero non mancare. Sono tanti i giocatori che cercano spazio dopo una prima fase di stagione deludenti e in cima alla lista in questo momento ci è finito di slancio Joshua Zirkzee. Il giocatore olandese, ex Bologna, non ha avuto l’impatto che si aspettava in Premier League con la maglia del Manchester United, il gol di domenica contro il Crystal Palace è stata un’iniezione di entusiasmo ma forse non sufficiente per cambiare le gerarchie di Amorim che non lo vede come un attaccante centrale. E da tempo il suo ritorno in Italia è ambito da diverse squadre. La Roma si è mossa sulle sue tracce con grande anticipo e l’olandese sembra più che disposto a ridare slancio alla sua carriera in Serie A.

Sulla lista dei desideri dei dirigenti della Juventus però ci sono anche altri nomi, e altri ancora destinati ad aggiungersi. L’idea del club è quella di provare la strada di un prestito (così come per Zirkzee) e per questo motivo si punta su giocatori che hanno grandi potenzialità ma poco spazio e tra i nomi c’è quello di Niclas Fullkrug che sta vivendo una stagione difficile al West Ham e quello di Fabio Silva che ha giocato solo scampoli di patita con il Dortmund. La pista italiana porta invece a Mateo Pellegrino del Parma, ma sembra un’idea più adatta al prossimo mercato estivo che a gennaio.

Le richieste di Spalletti

L’eventuale sacrificio di David, per quanto possa sembrare paradossale dopo l’infortunio di Vlahovic, permetterebbe alla Juventus di andare a operare in fase di mercato anche su altre zone del campo. Luciano Spalletti è subentrato in corsa a Igor Tudor e di certo non si è trovato a guidare una squadra su misura per lui. La prima richiesta al club è quella di un giocatore che nel suo scacchiere tattico è sempre stato fondamentale: il regista. Un ruolo che al momento viene affidato a Locatelli, con il tecnico che ha provato già diverse soluzioni. Ma resta un punto cardine del suo gioco e potrebbe fare la voce grossa per avere un giocatore a disposizione già a gennaio. Altro settore da tenere d’occhio è quello della difesa con il reparto centrale che potrebbe avere bisogno di un altro elemento se l’ex ct dovesse decidere di continuare con la difesa a 3.

