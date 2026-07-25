Juventus, mercato fermo. Francesco Oppini in esclusiva: “Vlahovic mai più. E attenzione a Conte”

I fili del calciomercato continuano ad essere mossi dalle società nostrane, anche se con grandissima difficoltà. Tra chi attende le cessioni per operare in entrata c’è la Juventus, col nuovo management formato dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali e dal chief football officer Frederic Massara alle prese con diverse situazioni non semplici da gestire.

In questo baillame di voci e indiscrezioni, si inseriscono quelle che vedrebbero un Luciano Spalletti innervosito dal fatto di non avere ancora a disposizione nessuno dei rinforzi richiesti già alla fine della stagione scorsa. Uno stato d’animo che Francesco Oppini, giornalista e commentatore televisivo di dichiarata fede bianconera, giustifica in pieno.

“Capisco il nervosismo di Spalletti”

“Condivido il suo nervosismo, è assolutamente giustificato. Si aspettava di avere delle cose che ancora non ha, ma non è colpa di Carnevali e Massara che devono sistemare dei danni enormi fatti dalle precedenti gestioni e hanno messo la Juve nella situazione in cui si trova adesso. Avrebbe voluto una punta, un difensore centrale e un centrocampista a gennaio e non è arrivato nessuno, a parte Boga che è un altro tipo di giocatore. Adesso pensava già di poter lavorare con Vlahovic, Kolo Muani o qualcun altro. Ekhator è un ottimo giovane, italiano e futuribile, ma non è quel giocatore di personalità che serve per far fare il salto di qualità all’attacco bianconero. La grana portiere non è risolta, il centrocampo è un cantiere aperto, dunque sta preparando la stagione con una squadra che non è la sua”.

“Servono quelli come Carnesecchi e Osimhen”

Dicevamo dell’estremo difensore, visto che Di Gregorio è stato bocciato dopo una stagione decisamente insufficiente. Oppini ha le idee chiare su chi dovrebbe il prossimo numero 1 della Juve, ma anche sul centravanti.

“Personalmente andrei su Carnesecchi, ma è quello che costa più di tutti. Non vorrei essere nella posizione di Carnevali in questo momento, onestamente. Io, se potessi, sacrificherei quasi mezza squadra per prendere giocatori come il portiere dell’Atalanta e Osimhen, calciatore in grado di alzare subito la qualità della rosa”.