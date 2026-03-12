Juventus, in estate sarà rivoluzione: Openda e David già con la valigia. Non solo Vlahovic, i nomi a sorpresa in attacco

La conferma di Luciano Spalletti rappresenta solo il primo passo della nuova Juventus: in attacco l’unico punto fermo è Yildiz. L’idea Lewandowski attrae, spunta anche Nicolas Jackson

Juventus, si cambia tutto soprattutto in attacco. Fare e disfare non è un problema, almeno sembra questa l’intenzione in casa bianconera con il club che non ha paura di sconfessare lo scorso mercato estivo e ripartire con nuove ambizioni. L’unica certezza in questo momento sembrano essere Luciano Spalletti e Kenan Yildiz, per tutto il resto del fronte offensivo c’è da lavorare tanto. La rivoluzione bianconera è pronta.

David e Openda: la valigia è già pronta

Le ultime settimane di campionato saranno fondamentali anche per il futuro di Jonathan David e di Lois Openda. I due giocatori arrivati a Torino la scorsa estate con un carico di aspettative e di entusiasmo sono diventati, forse anche con un pizzico di esagerazione, i volti della delusione bianconera in questa stagione. Per il canadese si potrebbero riaprire le porte della Ligue 1 con il Lione che ha mostrato interesse ma l’ingaggio rappresenta uno scoglio importante. Per il belga invece il rilancio potrebbe avvenire in Turchia. Il Fenerbahce di Tedesco ha mostrato grande interesse e rappresenta una pista praticabile. Di sicuro sarà difficile vederli in bianconero nella prossima stagione, soprattutto quest’ultimo scivolato sempre più in fondo nelle rotazioni di Spalletti.

Tutti i nomi per l’attacco: c’è anche Lewandowski

Il primo obiettivo di una rivoluzione che potrebbe interessare tutti i reparti sembra comunque rimanere l’attacco. La questione Vlahovic sembra essere un capitolo a parte in questo momento. I bianconeri però vogliono arrivare ai nastri di partenza della nuova stagione con un reparto completamente rinnovato. Tuttosport prova a segnalare tutte le piste su cui si sta lavorando in casa bianconera. Il nome più caldo resta sempre quello di Kolo Muani, la sua esperienza in bianconero è stata più che positiva, molto meno quella attuale al Tottenham alle prese con i problemi della gestione Tudor.

Nelle ultime ore però secondo il quotidiano sportivo ci sarebbe stato un sondaggio anche per Robert Lewandowski che a fine stagione dovrebbe lasciare a parametro zero il Barcellona. Il polacco è un’idea affascinante anche se da capire quanta benzina resta nel motore di uno dei migliori attaccanti dell’ultimo decennio. Stuzzica anche il nome di Nicolas Jackson, che al Bayern Monaco trova poco spazio per la presenza ingombrante di Harry Kane.

Il capitolo Vlahovic

Una situazione che assomiglia sempre di più a una telenovela. Dusan Vlahovic ha saputo ritrovare la sua giusta dimensione in questa Juventus, merito del serbo ma anche demerito dei suoi compagni di reparto che hanno fatto di tutto per farlo rimpiangere. Ora l’attaccante ex Fiorentina è pronto al ritorno in campo dopo una lunga assenza, quasi 105 giorni lontano dal campo a causa di un infortunio. La volontà di Dusan è chiara, stando a quello che filtra da Torino, vuole restare in bianconero e dimostrare di essere l’uomo giusto per la Juventus. E sembra aver trovato anche un alleato in Luciano Spalletti in questa missione. La parte difficile è quella che riguarda gli accordi economici anche se tra le parti c’è stato un avvicinamento sensibile nelle ultime settimane.