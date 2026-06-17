Juventus, Cambiaso e Thuram sbloccano il mercato: trovato l’erede di Vlahovic. E Milik manda messaggi dall’Africa

Le uscite restano decisive per la strategia bianconera: Cambiaso e Thuram tra i più corteggiati, il nodo Vlahovic non si scioglie e dalla Premier spunta una nuova idea per l'attacco

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Il mercato della Juventus non è ancora decollato. La mancata qualificazione in Champions League e il passaggio di consegne da Comolli a Carnevali hanno rallentato la ripartenza bianconera, che resta legata alla cessione di almeno uno o due titolarissimi dell’undici di Spalletti. Mentre non si sblocca la questione Vlahovic e la pista che porta a Sorloth resta in salita, in Inghilterra potrebbe essere stato individuato l’erede del centravanti serbo.

Juventus, Cambiaso e Thuram possono finanziare il mercato

Cambiaso resta uno dei calciatori più apprezzati della Juventus. Cercato in passato da Guardiola, con il Manchester City pronto a mettere sul piatto oltre 50 milioni di euro, il versatile esterno bianconero è ora seguito da Inter, Chelsea e Barcellona. Certo, la sua annata – come quella di tutta la squadra – non è stata memorabile, ma continua a essere uno dei pezzi pregiati della rosa.

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Marotta sogna il doppio colpo con Bremer, ma difficilmente la Signora accetterà di rinforzare la rivale per antonomasia. Resta quindi aperta la pista estera, a patto che si presenti un club disposto a investire almeno 40 milioni di euro. Valutazione simile anche per Khéphren Thuram, fratello minore dell’attaccante dell’Inter Marcus. Spalletti lo considera un elemento importante del suo scacchiere tattico, ma dall’Arabia Saudita potrebbe arrivare una proposta a cui sarebbe difficile dire di no.

Rebus Vlahovic: il possibile erede del serbo

La situazione Vlahovic continua a non sbloccarsi. Neppure l’arrivo di Carnevali nel ruolo di amministratore delegato è servito a riaprire il discorso legato al rinnovo. Il futuro di Dusan resta un rebus, complice anche una distanza significativa tra domanda e offerta. Nel frattempo la Juventus non resta a guardare. La strada che porta a Sorloth è complicata: l’Atletico Madrid continua a chiedere una cifra elevata, almeno 30 milioni, per il gigante norvegese, che ha già compiuto 30 anni e non può essere considerato un investimento a lungo termine.

L’ultima idea porta proprio a Londra, dove gioca Nicolas Jackson. Il 24enne attaccante senegalese, di riento dal prestito al Bayern Monaco, non rientra nei piani del Chelsea e potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per i bianconeri. Chissà che tra i due club non possa nascere una maxi operazione che coinvolga anche Cambiaso.

Milik, dichiarazione d’amore dall’Africa

Dall’Africa, dove si trova in vacanza, Milik manda messaggi d’amore alla Signora. Lo sfortunato centravanti polacco, tormentato dagli infortuni, dovrebbe lasciare il club a breve: sul tavolo c’è infatti anche l’ipotesi di una risoluzione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L’ex Napoli, però, sembra lanciare segnali diversi. Impegnato in un safari, ha pubblicato sui social un selfie con una zebra, accompagnato dall’inno ufficiale della Juventus in sottofondo. Un semplice omaggio ai colori bianconeri o un indizio sul suo futuro? L’ipotesi permanenza, almeno per il momento, non può essere esclusa del tutto.