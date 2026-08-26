Juventus, Michele Padovano: “Kessie e Sorloth per sfidare l’Inter. Locatelli o Duoglas Luiz: uno è di troppo”

Dopo la vittoria nella prima giornata del campionato di Serie A ottenuta sul campo del Frosinone, decisiva la rete di Gleison Bremer, sono già iniziati i primi processi alla Juventus targata Luciano Spalletti. Rinnovata nell’organico, nonostante la mancanza di ancora qualche tassello importante, la squadra bianconera ha palesato alcuni problemi che già si sono visti lo scorso anno e che sono costati diversi punti, rivelatisi decisivi ai fini della mancata conquista di un posto in questa edizione della Champions League.

È dello stesso parere anche l’ex attaccante della Juventus Michele Padovano, a Torino dal 1995 al 1997 e sempre rimasto vicino ai colori della società piemontese in questi anni.

“Anno nuovo, vecchia Juve. La squadra ha creato e ha sbagliato tanto, se Kolo Muani e Conceicao avessero realizzato quei gol, abbastanza semplici per due giocatori con la loro qualità, la partita sarebbe stata un’altra. Invece, è rimasta aperta fino alla fine rischiando di pareggiare. Di positivo, ci sono solo i tre punti”.

Nel frattempo, Spalletti deve fare i conti col problema al piede di Kenan Yildiz. Da capire se dovrà operarsi o meno, in caso di esito negativo degli esami dovrà stare lontano dai campi per almeno due mesi. Ed è pronto e scalpitante alle sue spalle il nuovo acquisto Kerim Alajbegovic.

“Aspettiamo notizie ufficiali, speriamo non sia niente di grave. Sarebbe certamente una brutta tegola, da lui quest’anno mi aspetto grandi cose, viste le sue grandissime qualità. Gli infortuni nel calcio succedono, peccato. Alajbegovic è un ragazzo molto interessante dalle qualità importanti. È un calciatore che non appena ha la palla tra i piedi, il suo primo pensiero è quello di saltare l’uomo. Questo è sinonimo di grande fiducia, adesso tocca anche alla squadra metterlo nelle condizioni di sfruttare al meglio le sue enormi capacità”.

Un altro che deve necessariamente ritrovarsi è Andrea Cambiaso, che ha iniziato ufficialmente la stagione con l’esclusione dalla formazione iniziale dello scorso weekend, sostituto dal nuovo arrivato Zeki Celik.