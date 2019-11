Juventus-Milan 2019-2020, le probabili formazioni

Juventus-Milan è il big match della dodicesima giornata di serie A, in programma domenica alle 20.45. I bianconeri rilanciano dal 1' Douglas Costa dopo il gran gol che ha deciso la sfida di Mosca, il brasiliano giostrerà dietro a Higuain e Ronaldo, che ci sarà nonostante i fastidi accusati in Champions. Pjanic dovrebbe essere confermato a centrocampo: con lui Matuidi e uno tra Ramsey, Khedira e Rabiot con il gallese favorito.

Pioli si affida in attacco al tridente Suso-Piatek-Calhanoglu. A centrocampo ancora Bennacer nel ruolo di regista, c'è Krunic: fuori Kessie. In difesa Duarte con Romagnoli: Musacchio non ha ancora recuperato.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

SPORTAL.IT | 08-11-2019 16:23