Juventus-Milan, Allegri e Rabiot l'accoglienza diversa dello Stadium. Polemica anche sul web

Il popolo bianconero riserva un'ovazione al suo ex tecnico, solo fischi per il centrocampista francese, anche sui social plebiscito per il conte Max

Un enorme e rumoroso olè quando lo speaker ha annunciato il suo nome poi un applauso infinito. Così lo Stadium ha accolto Max Allegri che per la prima volta affronta la Juventus da avversario. Otto anni indimenticabili, divisi in due cicli: da record il primo con 5 scudetti di fila e due coppe Italia più due finali di Champions, meno vincente il secondo tra alti e bassi e un solo trofeo, la coppa Italia vinta contro l’Atalanta prima del traumatico divorzio. Solo fischi invece per l’altro ex, Adrien Rabiot.

L’emozione per il ritorno di Allegri

Allegri si è seduto sulla panchina della Juventus complessivamente 420 volte tra campionato e coppe varie con uno score di 271 vittorie (il 64,52%), 77 pareggi e 72 sconfitte. In Serie A ha conquistato 663 punti sui 906 disponibili con una media per gara totale di 2,19. In conferenza il tecnico rossonero aveva provato a sviare dal tema dell’emozione per il ritorno: “Non posso sbagliare panchina perché le hanno invertite allo stadio. Per me non è una rivincita tornare a Torino, quando sono venuto ho ringraziato il Milan e ora devo ringraziare la Juve, sono stato fortunato a passare 5 anni al Milan e 8 alla Juve. L’emozione c’è ogni volta che vado in panchina ma dobbiamo rimanere concentrati sull’obiettivo finale che è tornare in Champions. Come mi accoglieranno? Non lo so, vedremo domani ma per me conta solo il risultato”.

La risposta è stata netta ed inequivocabile con un affetto fors’anche sorprendente per come si era lasciato con la Juve. Anche sul web è un plebiscito per il conte Max.

Dai tifosi della Juve solo grazie per Allegri

Fioccano i commenti prima di Juve-Milan: “Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri”. e poi: “Allegri sempre nel cuore, anche da avversario, perché chi non ci ha lasciato soli in mezzo alla bufera non va dimenticato, MAI… Testa alla partita!” e anche: “Applausi per Allegri allo Juventus Stadium Giusto così”, oppure: “Qui per applaudire Allegri, sperando che perda”

C’è chi scrive: “Mister oggi non sarà una cosa semplice…per la prima volta da nemici dopo 1000 battaglie insieme…chi ha lottato e dato l’anima come te x questa maglia X NOI NON SARÀ MAI DIMENTICATO: sei e sarai x sempre uno dì NOI” e anche: “Anche se non colori diversi, bentornato a casa Mister” e anche: “Accolto con il rispetto e l’affetto che merita uno dei più grandi allenatori vincenti della nostra storia e che la Juve lo affronti come il più temibile avversario degli ultimi tempi” e ancora: “La magia fra Max e la Juve era finita.. L’unica nota stonata è stata il licenziamento anticipato e come è stato trattato da del Giuntoli lì.. il resto è puro amore che nn finirà mai ”

Il web è scatenato: “La differenza tra social e realtà sta nel giusto tributo a Max Allegri, il terzo allenatore più vincente nella storia della Juventus” e anche: “Quanto ci manchi Max” e infine: “Benché mi abbia fatto incazzare parecchio negli ultimi tempi alla Juve, rivedere Max Allegri al nostro stadio mi mette un po’ di nostalgia”