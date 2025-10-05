Juventus-Milan 0-0 tra fischi e rimpianti: Gatti e David nella bufera, rossoneri furiosi con Pulisic e Leao

Malcontento a fine gara tra i tifosi della Vecchia Signora e tra quelli del Diavolo. Nel mirino dei primi il difensore e l'attaccante, putiferio sugli errori di Rafa e Christian.

Un punto che serve poco a entrambe. Si chiude senza reti la partitissima dello Stadium tra Juventus e Milan e a esultare sono soprattutto le altre big: Napoli e Roma che restano da sole in vetta, l’Inter che aggaccia i bianconeri e accorcia le distanze dall’undici di Allegri, persino l’Atalanta che rimane a contatto con la zona Champions. Insomma, un risultato accolto da fischi (impietosi e scroscianti quelli riservati dai tifosi della Juve al 90′) e rimpianti, soprattutto di marca rossonera: il rigore calciato malamente da Pulisic e le clamorose occasioni non sfruttate da Leao gridano vendetta sui social.

Juventus, quante critiche a Gatti, David e Tudor

Anche sul fronte bianconero c’è qualche rimpianto, legato soprattutto alle due chance più ghiotte sprecate in malo modo da David alla fine del primo tempo e da Gatti in avvio di ripresa. “Mi chiedo perché Tudor continui a far giocare David ignorando Vlahovic”, si domanda una tifosa. “Gatti un giorno racconterà ai nipotini come ha fatto a mangiarsi un gol del genere“, scrive un altro fan. “Gatti insopportabile, rimedia sempre un giallo e poi fa quel sorrisino beffardo”, un altro commento. “Ma David sarebbe il bomber infallibile strappato a mezza Europa?”. E ancora: “Tudor sempre più in versione Motta, s’è ammalato a sua volta di pareggite”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan, putiferio sugli errori di Pulisic e Leao

Ancor più velenosi i commenti di numerosi tifosi del Milan. “Vittime” dei peggiori strali Pulisic e Leao per il penalty oltre la traversa e per un paio di chance non sfruttate. “Il rigore a giro di Pulisic”, è uno dei pochi commenti non conditi da parolacce. “Ma perché l’ha tirato così?”. Ancor più esasperati diversi commenti su Leao: “Errori banali sotto porta, solita sufficienza e approssimazione. Non cambierà mai”. E ancora: “Il 99% degli attaccanti avrebbe fatto gol. Purtroppo lui fa parte del restante 1%”. O anche: “Complimenti per la svogliatezza con cui è entrato in campo”.

Rigore Pulisic, clamoroso retroscena Allegri-Landucci

Anche Allegri non sembra aver preso bene il penalty fallito dallo statunitense. Durante il match il bordocampista DAZN ha riportato un curioso episodio avvenuto sulla panchina del Milan dopo l’errore. Allegri, di fatto, non ha visto il penalty e appena si è accorto che Pulisic aveva fallito la trasformazione ha chiesto a Landucci: “Gliel’ha parato?”. Risposta: “No, l’ha tirato alto”. E ancora Allegri: “Ha tirato di piatto?”. “Sì”. “Gliel’avevo detto di non tirare i rigori di piatto“. Sui social in tanti hanno condiviso il “siparietto”, ma qualcuno ha incalzato il tecnico rossonero: “Perché non l’hai fatto tirare a Modric?“.