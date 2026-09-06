Juventus-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti senza Yildiz e Thuram e le sorprese di Amorim

Altro scontro diretto del campionato: all'Allianz Stadium si sfidano bianconeri e rossoneri. Ecco gli 11 in campo decisi dai due allenatori.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Juventus e Milan si sfidano all’Allianz Stadium nel secondo big match della terza giornata di Serie A dopo Inter-Napoli. Entrambe le squadre arrivano alla sfida a punteggio pieno, avendo conquistato sei punti nelle prime due giornate. Spalletti deve fare i conti con alcune assenze pesanti e cambia qualcosa soprattutto dalla metà campo in su. Amorim, invece, rilancia Modric e Rabiot dal primo minuto e conferma De Winter in difesa.

Juventus-Milan: le formazioni ufficiali

Prima di scoprire le formazioni ufficiali, facciamo il punto sul cammino delle due squadre. La Juventus ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, vincendo prima sul campo del Frosinone e poi superando il Parma, mantenendo in entrambe le occasioni la porta inviolata. Anche il Milan ha raccolto sei punti nelle prime due uscite, imponendosi in trasferta contro il Torino e poi battendo il Venezia a San Siro.

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La sfida dell’Allianz Stadium mette dunque di fronte due squadre ancora a punteggio pieno, pronte a giocarsi il primato dopo un avvio convincente. Per Spalletti arrivano però diverse difficoltà soprattutto nel reparto offensivo, mentre Amorim deve ridisegnare qualcosa nella sua formazione. Le scelte dei due allenatori regalano quindi alcune sorprese nell’undici iniziale.

Lucumi in difesa, Nico Gonzalez trequartista

Spalletti deve rinunciare a Yildiz, McKennie, Cambiaso, Sarr e Cabal e cambia così alcune delle sue certezze. In difesa spazio a Lucumi insieme a Bremer, con Kalulu e Celik a completare il reparto davanti a Vicario. In mezzo al campo confermati Locatelli e Douglas Luiz, chiamati a garantire equilibrio contro la qualità del centrocampo rossonero.

La vera novità riguarda però la trequarti, dove Nico Gonzalez viene schierato nel ruolo di numero 10. Ai suoi lati agiranno Boga e l’intoccabile Conceicao, mentre davanti la scelta ricade su Kolo Muani. Woltemade partirà dalla panchina e rappresenterà una soluzione importante a gara in corso.

Modric e Rabiot, le scelte di Amorim

Anche Amorim cambia qualcosa nell’undici del Milan, con due nomi importanti pronti a tornare titolari. Modric riprende il suo posto in mezzo al campo, mentre Rabiot viene schierato più avanti, con il francese che può quindi avere un ruolo offensivo maggiore rispetto alle precedenti uscite.

In difesa non ci sarà Gabbia, con De Winter ancora titolare insieme a Gila e Pavlovic. Sulla corsia mancina la scelta cade su Moreira, mentre a destra spazio a Chukwueze. Alle spalle di Ramos agiranno Rabiot e Saelemaekers, con Cisse destinato alla panchina.

Juventus-Milan: formazioni ufficiali