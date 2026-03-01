Juventus e Milan, una stella dello United nel mirino: l'idea a parametro zero

Comolli e la dirigenza stanno pensando anche a qualche colpo d'esperienza per aumentare la caratura della squadra: l'idea e la concorrenza rossonera

Intuizione e crescita: è il mantra cucito addosso alla nuova Juventus che sta prendendo forma tra dubbi, ambizioni e un’estate che si preannuncia decisiva. Il percorso bianconero verso la ricostruzione passa anche da scelte simboliche e capaci di cambiare l’inerzia di uno spogliatoio. Ed è in questo scenario che prende corpo un’idea dal sapore pragmatico: puntare a Casemiro a parametro zero. Un’operazione che non sarebbe solo tecnica, ma culturale. Un innesto di leadership in un gruppo che ha bisogno di personalità nei momenti chiave. Un colpo che richiama le mosse chirurgiche dell’era Giuseppe Marotta, quando Torino diventava terra promessa per campioni pronti a rimettersi in gioco. Ma non solo i bianconeri sembrano interessati, ci sarebbe anche il Milan alla finestra.

L’usato sicuro in stile Marotta

La memoria corre inevitabilmente a Sami Khedira, arrivato nel 2015 dopo aver vinto tutto con il Real Madrid. All’epoca era nel pieno della maturità atletica, integro e determinante. La sua esperienza internazionale si tradusse in equilibrio, inserimenti decisivi e mentalità vincente. Casemiro sarebbe un’operazione diversa, più rischiosa ma anche potenzialmente strategica. A 34 anni, dopo aver dominato in Spagna e aver vissuto una fase altalenante al Manchester United, il brasiliano si trova davanti a un bivio. La Premier League, con i suoi ritmi forsennati, ha evidenziato i primi segni di un fisiologico declino. Ma la Serie A, storicamente più tattica e meno frenetica, potrebbe esaltarne l’intelligenza posizionale e la capacità di schermare la difesa. Alla Juventus, soprattutto nelle notti europee, come nel doppio confronto contro il Galatasaray, è mancato proprio quel tipo di esperienza internazionale. Per il momento non esistono trattative, ma solo idee e questa potrebbe prendere quota, ma ancora l’estate è lontana.

Le strade davanti a Casemiro

Il futuro del brasiliano resta aperto. Il richiamo del Brasile è forte, con il ct della Selecao Ancelotti che magari potrebbe fare da intermediario. Poi c’è l’ipotesi di restare in Europa, ma in un contesto meno logorante rispetto alla Premier. E qui l’Italia si propone come terreno ideale. Non solo la Juventus: anche il Milan monitora la situazione, soprattutto in relazione al futuro del proprio centrocampo. Infine, la soluzione araba: un ultimo contratto importante per chiudere la carriera con la massima serenità economica. Una strada che molti campioni hanno già imboccato.

L’effetto Modric e il nodo ingaggio

A rendere meno azzardata l’idea di puntare su un veterano è quanto sta accadendo a Milano con Luka Modric. A 40 anni il croato continua a sorprendere per condizione fisica e qualità, offrendo prestazioni che sembrano smentire l’anagrafe. Il suo futuro è ancora oggetto di riflessione: c’è chi spinge per convincerlo a proseguire un’altra stagione, ma se dovesse salutare, un profilo come Casemiro diventerebbe più che una suggestione. Resta, inevitabile, la questione economica. Al Manchester United il brasiliano percepisce circa 18 milioni netti a stagione, cifra fuori scala per il sistema italiano. Per abbracciare la Serie A dovrebbe accettare un taglio netto: un biennale intorno ai 5-6 milioni potrebbe rappresentare il punto d’incontro tra ambizioni sportive e sostenibilità.

Molto dipenderà anche dal destino europeo della Juventus. Senza Champions, i piani cambierebbero radicalmente. Con l’Europa che conta, invece, l’idea Casemiro assumerebbe contorni diversi. Perché in certe fasi della ricostruzione non serve correre più forte degli altri, ma sapere esattamente dove mettere il prossimo passo.