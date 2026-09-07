Juventus-Milan, moviola: sul gol di Cisse c’erano due falli prima, perché il Var è rimasto zitto

La prova dell’arbitro Mariani all’Allianz Stadium analizzata al microscopio da Cesari, Marelli e Calvarese. Il fischietto di Aprilia ha ammonito quattro giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Grande autorevolezza, direzione all’inglese come ormai si vede su tutti i campi con qualche cartellino di troppo risparmiato, 4 ammoniti e un episodio dubbio che fa discutere per Mariani nel big-match dell’Allianz Stadium. Vediamo cosa è successo.

Juve-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 30′ graziato Estupinan per un fallo da ammonizione su Nico González. Al 47′ intervento duro di Gila su Çelik ma anche stavolta Mariani non estrae cartellini. Al 65′ contatto in area tra Kolo Muani e Gila, l’attaccante francese finisce a terra, per l’arbitro non c’è rigore e il VAR non interviene ma manca l’angolo per la Juve.

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Al 68′ segna il Milan con Cissè servito da Chukwueze. L’azione parte col recupero palla di De Winter su Kolo Muani sulla trequarti. Il contatto c’è, col difensore del Milan che prende – con un pestone – il piede destro di Kolo Muani. Per l’arbitro è tutto ok, dalla sala VAR lasciano la decisione di campo. Primo giallo al 79′, è per Estupinan per un intervento ruvido su Kalulu. Al 92′ De Winter abbatte Woltemade e viene ammonito, subito dopo regolare il gol del pari di Gatti. Al 96′ Cissè lanciato a campo aperto viene messo giù da Gatti in area ma viene segnalato fuorigioco all’esterno del Milan. Gatti lo prende di peso per farlo rialzare, Cissè reagisce. Entrambi vengono ammoniti. Dopo il recupero finisce 1-1.

La sentenza di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi è l’esperto di Mediaset Graziano Cesari che dice: “Andiamo al gol di Cisse, a inizio azione Koopmeiners fa un lieve fallo su Cisse, l’azione prosegue e la palla va a Kolo Muani e De Winter fa la stessa cosa, ecco c’è uniformità di giudizio, poi si può vedere se c’è fallo o meno. Il Var non poteva intervenire. Io avrei fermato il gioco sul fallo su Cisse”

La moviola di Marelli

Sul gol dei rossoneri arriva anche il commento del talent di Dazn, Luca Marelli, che spiega: “Effettivamente il contatto tra De Winter e Kolo Muani c’è stato ed è falloso. L’unica spiegazione che mi viene in mente è che hanno valutato molto lontana l’azione rispetto poi al gol segnato”.

Il parere di Calvarese

Infine il parere dell’ex arbitro Calvarese che sul suo sito spiega: ” il contatto è in APP e quindi, se fosse stato reputato falloso, la rete di Cissé sarebbe stata da annullare. Nulla c’entra dunque la distanza dalla porta. È più una pizzicata tra il tacco di De Winter e la punta dello scarpino di Kolo Muani. E sappiamo bene come le nuove linee guida tendano, giustamente, a sorvolare su questo tipo di contatti marginali. Per questo, secondo me, è corretta la decisione di lasciar proseguire: è una valutazione coerente con la linea UEFA e soprattutto con la soglia arbitrale che abbiamo visto applicare in Serie A dall’inizio della stagione”.

Chi è l’arbitro Mariani

44 anni Maurizio Mariani, la scelta per Juve-Milan, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È’ sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain, e una partita di Europa League. Ai Mondiali ha rappresentato l’Italia, ben figurando.

I precedenti tra le due squadre

Erano 91 i precedenti: Vittorie Juventus, 44 ; Pareggi, 24 ; Vittorie Milan, 23.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Alassio con Marcenaro IV uomo, Fabbri al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito 4 giocatori: Estupinan, de Winter, Cisse, Gatti.