Juventus-Milan, probabili formazioni

Juventus-Milan, big match della 31esima giornata di serie A, è in programma sabato nel tardo pomeriggio, alle 18. All'Allianz Stadium la squadra di Allegri vuole vincere per archiviare definitivamente il discorso scudetto: in caso di sconfitta del Napoli al San Paolo il titolo sarebbe aritmetico. I rossoneri devono invece rialzare la testa dopo l'ultima serie di risultati negativi: l'Atalanta è a un solo punto e il quarto posto è più a rischio che mai.

Contro i rossoneri Allegri ritrova tanti infortunati e torna al 4-3-3: il tridente iniziale dovrebbe essere composto da Bernardeschi, Mandzukic e Kean. In difesa Bonucci con Chiellini, a destra torna Cancelo.

Dilemma modulo in casa Milan: Gattuso potrebbe confermare il 4-3-1-2 visto a Udine (con Suso trequartista visto l'infortunio di Paquetà) o tornare al 4-3-3 che vedrebbe Piatek affiancato da Suso e Calhanoglu. A centrocampo recupera Piatek. In porta ci sarà Reina.

Juventus-Milan, ore 18

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Kean.

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Kessié; Suso, Piatek, Calhanoglu.

SPORTAL.IT | 05-04-2019 10:07