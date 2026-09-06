Juventus-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Milan di Serie A 2026-27, 3a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto

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Juventus–Milan è il big match della 3a giornata di Serie A 2026-27: si gioca all’Allianz Stadium di Torino domenica 6 settembre 2026 alle ore 20.45. Equilibrio e solidità fin qui: Milan più incisivo in avanti, Juventus finora impermeabile dietro. Una sfida dal peso specifico notevole già a inizio corsa.

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Probabili formazioni di Juventus-Milan

Si va verso una Juventus pragmatica: 4-4-2 che dovrebbe ripartire dall’asse Bremer–Lucumi e dalle corsie Conceição e Boga. In mezzo Locatelli con Douglas Luiz per dare tempi e fisicità; davanti Kolo Muani con Alajbegovic, ma le opzioni Koopmeiners o Milik restano sul tavolo, così come un possibile impiego a gara in corso di Gonzalez. Tra gli indisponibili figurano Thuram e Yildiz, mentre Cambiaso e McKennie potrebbero non essere rischiati. Il Milan di Amorim potrebbe confermare il 3-4-2-1: terzetto Gila–De Winter–Pavlovic, esterni Chukwueze e Bartesaghi, in regia Musah-Modric, alle spalle di Ramos agiranno Loftus-Cheek e Cissè. Gabbia non è al meglio; alternative dalla panchina Pulisic ed Estupiñán per cambiare passo sulle fasce. Al momento non risultano squalificati.

Juventus (4-4-2): Vicario ; Kalulu , Bremer , Lucumi , Celik ; Conceição , Locatelli , Douglas Luiz , Boga ; Kolo Muani , Alajbegovic .

(4-4-2): ; , , , ; , , , ; , . Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos.

Gli indisponibili di Juventus-Milan

In casa Juventus l’elenco è corposo: pesano l’assenza di Yildiz, out a lungo, e i guai muscolari che frenano rotazioni sugli esterni. Possibile prudenza con Cambiaso e McKennie. Il Milan arriva con la rosa quasi al completo: Amorim valuta scelte conservative dietro, con Gabbia ai box per un fastidio alla caviglia. Dalla panchina, soluzioni di qualità per cambiare spartito nella ripresa.

Juventus – Infortunati: McKennie (infortunio muscolare), Zhegrova (infortunio muscolare), Thuram (infortunio al ginocchio), Cabal (lesione al bicipite femorale), Cambiaso (infortunio alla caviglia), Yildiz (frattura al piede), Ekhator (lesione al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio muscolare), (infortunio muscolare), (infortunio al ginocchio), (lesione al bicipite femorale), (infortunio alla caviglia), (frattura al piede), (lesione al bicipite femorale). Squalificati: nessuno. Milan – Infortunati: Gabbia (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Entrambe a punteggio pieno: la Juventus ha costruito il 2/2 senza subire reti, il Milan ha mostrato immediatezza offensiva e una fase di non possesso già solida. Trend che preannuncia equilibrio, con dettagli e palle inattive potenzialmente decisivi.

Juventus

Frosinone-Juventus 0-1; Juventus-Parma 2-0.

Milan

Torino-Milan 1-2; Milan-Venezia 2-0.

L’arbitro di Juventus-Milan

Arbitra Mariani (Maurizio, classe 1982, di Aprilia), assistenti Bindoni e Alassio; IV Marcenaro. Al VAR Fabbri, AVAR Camplone. Designazione di spessore per una gara ad alta intensità, con supporto tecnologico di primo livello per gli episodi chiave.

Informazioni interessanti

Storicamente tesa e tattica, Juventus–Milan negli ultimi incroci ha spesso viaggiato sul filo dell’equilibrio: quattro degli ultimi cinque confronti sono finiti 0-0, con le difese protagoniste e i portieri decisivi. I bianconeri arrivano da due successi senza gol subiti, con una struttura corta e una forte propensione al tiro dalla distanza; i rossoneri hanno messo in fila due vittorie inaugurali, pulite dietro e verticali davanti, con esterni pronti a rompere la linea. Amorim ha imboccato con piglio il cammino rossonero, mentre la mano di Spalletti si vede nella gestione degli spazi e nella qualità del possesso bianconero. Sul piano mentale, si preannuncia una sfida a strappi: dettagli, piazzati e cambi dalla panchina potrebbero indirizzare la contesa, mentre i duelli tra catene laterali e la tenuta del blocco centrale saranno cartine di tornasole. Record e curiosità storiche aggiungono pepe: clean sheet in serie per la Juventus contro i rossoneri, ma un Milan recente capace di non perdere spesso a Torino. Tutto fa pensare a un confronto tirato, dove la prima giocata di qualità può rompere l’inerzia.

Quattro degli ultimi cinque incroci tra Juventus e Milan sono finiti 0-0, comprese le due sfide più recenti: serie di pareggi che non si vedeva da inizio anni ’70.

e sono finiti 0-0, comprese le due sfide più recenti: serie di pareggi che non si vedeva da inizio anni ’70. La Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei gare di Serie A contro il Milan : una striscia rarissima, con i rossoneri mai così a secco contro un’unica avversaria nella loro storia di campionato.

ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei gare di Serie A contro il : una striscia rarissima, con i rossoneri mai così a secco contro un’unica avversaria nella loro storia di campionato. Il Milan è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei trasferte a Torino contro la Juventus (2V, 3N), con quattro clean sheet nel parziale.

è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei trasferte a Torino contro la (2V, 3N), con quattro clean sheet nel parziale. Dopo Frosinone e Parma, la Juventus di Spalletti può centrare il 3/3 iniziale per la seconda stagione di fila, impresa firmata da tecnici diversi come non accadeva dagli anni ’80.

di può centrare il 3/3 iniziale per la seconda stagione di fila, impresa firmata da tecnici diversi come non accadeva dagli anni ’80. Dopo Torino e Venezia, il Milan può partire con tre vittorie nelle prime tre per la quarta volta nelle ultime sette stagioni.

può partire con tre vittorie nelle prime tre per la quarta volta nelle ultime sette stagioni. La Juventus può infilare tre clean sheet nelle prime tre giornate per la seconda volta negli ultimi dieci anni, come nel 2024/25.

può infilare tre clean sheet nelle prime tre giornate per la seconda volta negli ultimi dieci anni, come nel 2024/25. Amorim può diventare il quarto tecnico a vincere le prime tre in A alla guida del Milan , dopo illustri predecessori degli anni ’50.

può diventare il quarto tecnico a vincere le prime tre in A alla guida del , dopo illustri predecessori degli anni ’50. Nessuno ha calciato più dalla distanza della Juventus nelle prime due giornate (18 tiri): il Milan è invece tra le squadre meno prolifiche da fuori.

nelle prime due giornate (18 tiri): il è invece tra le squadre meno prolifiche da fuori. Gonzalez ha partecipato a tre gol in quattro gare casalinghe contro il Milan in A: dopo il centro col Parma, sogna il bis consecutivo.

ha partecipato a tre gol in quattro gare casalinghe contro il in A: dopo il centro col Parma, sogna il bis consecutivo. Rabiot, già a segno e assistman all’ultima esterna, può entrare in un club esclusivo di marcatori nel classico tra Juventus e Milan.

Le statistiche stagionali di Juventus e Milan

Possesso simile e qualità di palleggio alta su entrambi i fronti: Juventus 59.6% di possesso, Milan 57.8%. Bianconeri più tiratori (32 conclusioni, 11 nello specchio) e difesa ermetica (0 gol subiti), rossoneri più concreti (4 reti su 27 tiri) e già capaci di reggere l’urto (1 solo gol incassato). Corner a favore: Juventus 22, Milan 6; duelli vinti lievemente a favore dei rossoneri.

Giocatori: per la Juventus hanno già segnato Bremer, Gonzalez e Koopmeiners (1 a testa); assist per Conceição e Locatelli. Ammoniti più frequenti: Locatelli, Celik, Lucumi (1). Clean sheet di squadra: 2. Nel Milan in gol Ramos e Cissè (1), assist per Chukwueze e Saelemaekers; tra i sanzionati spicca Pavlovic (1). Maignan a quota 1 clean sheet.

Juventus Milan Partite giocate 2 2 Vittorie 2 2 Pareggi 0 0 Sconfitte 0 0 Gol fatti 3 4 Gol subiti 0 1 Possesso palla (%) 59.6 57.8 Tiri totali 32 27 Tiri in porta 11 9 Clean sheet 2 1 Cartellini gialli 4 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Juventus-Milan? Domenica 6 settembre 2026 alle ore 20.45. Dove si gioca Juventus-Milan? All’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Milan? L’arbitro è Maurizio Mariani; assistenti Bindoni e Alassio, IV Marcenaro, VAR Fabbri, AVAR Camplone.