Juventus-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus–Milan è il big match della 3a giornata di Serie A 2026-27: si gioca all’Allianz Stadium di Torino domenica 6 settembre 2026 alle ore 20.45. Equilibrio e solidità fin qui: Milan più incisivo in avanti, Juventus finora impermeabile dietro. Una sfida dal peso specifico notevole già a inizio corsa.
- Probabili formazioni di Juventus-Milan
- Gli indisponibili di Juventus-Milan
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juventus-Milan
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Juventus e Milan
Probabili formazioni di Juventus-Milan
Si va verso una Juventus pragmatica: 4-4-2 che dovrebbe ripartire dall’asse Bremer–Lucumi e dalle corsie Conceição e Boga. In mezzo Locatelli con Douglas Luiz per dare tempi e fisicità; davanti Kolo Muani con Alajbegovic, ma le opzioni Koopmeiners o Milik restano sul tavolo, così come un possibile impiego a gara in corso di Gonzalez. Tra gli indisponibili figurano Thuram e Yildiz, mentre Cambiaso e McKennie potrebbero non essere rischiati. Il Milan di Amorim potrebbe confermare il 3-4-2-1: terzetto Gila–De Winter–Pavlovic, esterni Chukwueze e Bartesaghi, in regia Musah-Modric, alle spalle di Ramos agiranno Loftus-Cheek e Cissè. Gabbia non è al meglio; alternative dalla panchina Pulisic ed Estupiñán per cambiare passo sulle fasce. Al momento non risultano squalificati.
- Juventus (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Conceição, Locatelli, Douglas Luiz, Boga; Kolo Muani, Alajbegovic.
- Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos.
Gli indisponibili di Juventus-Milan
In casa Juventus l’elenco è corposo: pesano l’assenza di Yildiz, out a lungo, e i guai muscolari che frenano rotazioni sugli esterni. Possibile prudenza con Cambiaso e McKennie. Il Milan arriva con la rosa quasi al completo: Amorim valuta scelte conservative dietro, con Gabbia ai box per un fastidio alla caviglia. Dalla panchina, soluzioni di qualità per cambiare spartito nella ripresa.
- Juventus – Infortunati: McKennie (infortunio muscolare), Zhegrova (infortunio muscolare), Thuram (infortunio al ginocchio), Cabal (lesione al bicipite femorale), Cambiaso (infortunio alla caviglia), Yildiz (frattura al piede), Ekhator (lesione al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.
- Milan – Infortunati: Gabbia (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Entrambe a punteggio pieno: la Juventus ha costruito il 2/2 senza subire reti, il Milan ha mostrato immediatezza offensiva e una fase di non possesso già solida. Trend che preannuncia equilibrio, con dettagli e palle inattive potenzialmente decisivi.
- Juventus
Frosinone-Juventus 0-1; Juventus-Parma 2-0.
- Milan
Torino-Milan 1-2; Milan-Venezia 2-0.
L’arbitro di Juventus-Milan
Arbitra Mariani (Maurizio, classe 1982, di Aprilia), assistenti Bindoni e Alassio; IV Marcenaro. Al VAR Fabbri, AVAR Camplone. Designazione di spessore per una gara ad alta intensità, con supporto tecnologico di primo livello per gli episodi chiave.
Informazioni interessanti
Storicamente tesa e tattica, Juventus–Milan negli ultimi incroci ha spesso viaggiato sul filo dell’equilibrio: quattro degli ultimi cinque confronti sono finiti 0-0, con le difese protagoniste e i portieri decisivi. I bianconeri arrivano da due successi senza gol subiti, con una struttura corta e una forte propensione al tiro dalla distanza; i rossoneri hanno messo in fila due vittorie inaugurali, pulite dietro e verticali davanti, con esterni pronti a rompere la linea. Amorim ha imboccato con piglio il cammino rossonero, mentre la mano di Spalletti si vede nella gestione degli spazi e nella qualità del possesso bianconero. Sul piano mentale, si preannuncia una sfida a strappi: dettagli, piazzati e cambi dalla panchina potrebbero indirizzare la contesa, mentre i duelli tra catene laterali e la tenuta del blocco centrale saranno cartine di tornasole. Record e curiosità storiche aggiungono pepe: clean sheet in serie per la Juventus contro i rossoneri, ma un Milan recente capace di non perdere spesso a Torino. Tutto fa pensare a un confronto tirato, dove la prima giocata di qualità può rompere l’inerzia.
- Quattro degli ultimi cinque incroci tra Juventus e Milan sono finiti 0-0, comprese le due sfide più recenti: serie di pareggi che non si vedeva da inizio anni ’70.
- La Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei gare di Serie A contro il Milan: una striscia rarissima, con i rossoneri mai così a secco contro un’unica avversaria nella loro storia di campionato.
- Il Milan è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei trasferte a Torino contro la Juventus (2V, 3N), con quattro clean sheet nel parziale.
- Dopo Frosinone e Parma, la Juventus di Spalletti può centrare il 3/3 iniziale per la seconda stagione di fila, impresa firmata da tecnici diversi come non accadeva dagli anni ’80.
- Dopo Torino e Venezia, il Milan può partire con tre vittorie nelle prime tre per la quarta volta nelle ultime sette stagioni.
- La Juventus può infilare tre clean sheet nelle prime tre giornate per la seconda volta negli ultimi dieci anni, come nel 2024/25.
- Amorim può diventare il quarto tecnico a vincere le prime tre in A alla guida del Milan, dopo illustri predecessori degli anni ’50.
- Nessuno ha calciato più dalla distanza della Juventus nelle prime due giornate (18 tiri): il Milan è invece tra le squadre meno prolifiche da fuori.
- Gonzalez ha partecipato a tre gol in quattro gare casalinghe contro il Milan in A: dopo il centro col Parma, sogna il bis consecutivo.
- Rabiot, già a segno e assistman all’ultima esterna, può entrare in un club esclusivo di marcatori nel classico tra Juventus e Milan.
Le statistiche stagionali di Juventus e Milan
Possesso simile e qualità di palleggio alta su entrambi i fronti: Juventus 59.6% di possesso, Milan 57.8%. Bianconeri più tiratori (32 conclusioni, 11 nello specchio) e difesa ermetica (0 gol subiti), rossoneri più concreti (4 reti su 27 tiri) e già capaci di reggere l’urto (1 solo gol incassato). Corner a favore: Juventus 22, Milan 6; duelli vinti lievemente a favore dei rossoneri.
Giocatori: per la Juventus hanno già segnato Bremer, Gonzalez e Koopmeiners (1 a testa); assist per Conceição e Locatelli. Ammoniti più frequenti: Locatelli, Celik, Lucumi (1). Clean sheet di squadra: 2. Nel Milan in gol Ramos e Cissè (1), assist per Chukwueze e Saelemaekers; tra i sanzionati spicca Pavlovic (1). Maignan a quota 1 clean sheet.
|Juventus
|Milan
|Partite giocate
|2
|2
|Vittorie
|2
|2
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|0
|0
|Gol fatti
|3
|4
|Gol subiti
|0
|1
|Possesso palla (%)
|59.6
|57.8
|Tiri totali
|32
|27
|Tiri in porta
|11
|9
|Clean sheet
|2
|1
|Cartellini gialli
|4
|2
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Juventus-Milan?
-
Domenica 6 settembre 2026 alle ore 20.45.
- Dove si gioca Juventus-Milan?
-
All’Allianz Stadium di Torino.
- Chi è l’arbitro di Juventus-Milan?
-
L’arbitro è Maurizio Mariani; assistenti Bindoni e Alassio, IV Marcenaro, VAR Fabbri, AVAR Camplone.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.