Juventus-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Dove vedere Juventus-Milan di Serie A 2025-26, 6a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e ultime notizie

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juventus–Milan accende la 6a giornata della Serie A 2025-26. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino il 5 ottobre 2025 alle 20:45. In classifica la Juventus è 4ª con 11 punti (3 vittorie e 2 pareggi; 9 gol fatti, 5 subiti), mentre il Milan guida a 12 punti (4 vittorie, e 1 sconfitta; 9 gol segnati, 3 incassati). Un crocevia di ambizioni tra solidità bianconera e slancio rossonero, con numeri che promettono intensità e equilibrio.

Probabili formazioni di Juventus-Milan

Si va verso una Juventus con impianto a tre dietro: Di Gregorio tra i pali e catena esterna che potrebbe spingere con Joao Mario e Cambiaso. In mezzo, regia fisico-tecnica con Koopmeiners e McKennie; sulla trequarti, fiducia a Adzic e Yildiz a supporto di Openda, mentre Vlahovic resterebbe opzione dalla panchina. Out Milik e Miretti, restano dubbi sulle condizioni di Bremer e Thuram. Il Milan dovrebbe confermare un 3-5-2: Maignan riferimento dietro una linea con Gabbia, De Winter, Pavlovic; sulle corsie Saelemaekers e Bartesaghi, in mezzo equilibrio con Modric, Fofana, Rabiot. Davanti, mobilità e attacco alla profondità con Gimenez e Pulisic, mentre Leao potrebbe essere la carta a gara in corso. Squalificato Estupinan, out Tomori e Jashari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Koopmeiners, McKennie, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda.

(3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Koopmeiners, McKennie, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. Fonte: V:Sport

Milan (3-5-2): Maignan; Gabbia, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic.

(3-5-2): Maignan; Gabbia, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. Fonte: V:Sport

Gli indisponibili di Juventus-Milan

Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al ginocchio), Bremer (infortunio al ginocchio), Thuram (problema al polpaccio), Miretti (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Milik (infortunio al ginocchio), Bremer (infortunio al ginocchio), Thuram (problema al polpaccio), Miretti (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno. Milan – Infortunati: Tomori (problema all’inguine), Jashari (infortunio alla gamba). Squalificati: Estupinan (squalifica per cartellino rosso).

Le ultime partite giocate

Juventus in serie utile con tre successi e due pareggi; Milan in gran forma, quattro vittorie e una sconfitta nelle più recenti.

Juventus ok ok ok x x Milan ko ok ok ok ok

Juventus

Juventus-Parma 2-0; Genoa-Juventus 0-1; Juventus-Inter 4-3; Verona-Juventus 1-1; Juventus-Atalanta 1-1.

Milan

Milan-Cremonese 1-2; Lecce-Milan 0-2; Milan-Bologna 1-0; Udinese-Milan 0-3; Milan-Napoli 2-1.

L’arbitro di Juventus-Milan

Juventus–Milan sarà diretta da Marco Guida. Assistenti: Colarossi – Rossi C.; IV ufficiale: Ayroldi; VAR: Di Bello; AVAR: Ghersini. In questa Serie A ha diretto 1 gara con 2 rigori fischiati, 4 ammonizioni e nessun rosso, per 29 falli complessivi: dati che confermano un metro deciso nei contatti in area e una gestione disciplinare nella media.

Statistiche interessanti

Equilibrio recente e sfida ad alta tensione tattica. Nelle ultime otto tra Juventus e Milan il bilancio è in parità, con pochi gol complessivi. I bianconeri arrivano con una lunga imbattibilità in campionato e senza reti subite dai rossoneri da quattro incroci, ma la squadra di Pioli (oggi rinnovata) viene da una striscia aperta di successi e concede pochissimo.

Attenzione ai singoli: Pulisic è il riferimento offensivo rossonero d’inizio stagione, mentre tra i bianconeri l’estro di Yildiz e la profondità di Openda potrebbero cambiare l’inerzia. A Torino, storicamente, match spesso bloccati: l’episodio pesa.

Nelle ultime otto sfide di Serie A tra Juventus e Milan , perfetto equilibrio: due vittorie a testa e quattro pari, appena otto reti complessive.

e , perfetto equilibrio: due vittorie a testa e quattro pari, appena otto reti complessive. La Juventus non subisce gol dal Milan da quattro incroci di fila in campionato: serie record bianconera contro i rossoneri.

non subisce gol dal da quattro incroci di fila in campionato: serie record bianconera contro i rossoneri. Nell’ultimo confronto a Torino, 18 gennaio 2025, 2-0 Juventus : nelle recenti a Piemonte, entrambe a segno solo una volta (1-1 nel 2021).

: nelle recenti a Piemonte, entrambe a segno solo una volta (1-1 nel 2021). Juventus imbattuta da 10 gare di Serie A (6V, 4N): ultimo ko il 23 aprile 2025.

imbattuta da 10 gare di Serie A (6V, 4N): ultimo ko il 23 aprile 2025. Milan in striscia: quattro vittorie consecutive e caccia alla quinta, che manca da aprile 2024.

in striscia: quattro vittorie consecutive e caccia alla quinta, che manca da aprile 2024. Fase difensiva d’élite: il Milan ha concesso solo 45 tiri totali finora; la Juventus ha concesso 13 tiri nello specchio.

ha concesso solo 45 tiri totali finora; la ha concesso 13 tiri nello specchio. Jonathan David impiegato col contagocce a settembre: appena 31’ in Serie A; possibile arma a gara in corso.

impiegato col contagocce a settembre: appena 31’ in Serie A; possibile arma a gara in corso. Pulisic capocannoniere a inizio torneo (4 gol) ma contro la Juventus non ha ancora timbrato tra gol e assist in Serie A.

Le statistiche stagionali di Juventus e Milan

Dati alla mano, la Juventus tiene di più il pallone (59.7% di possesso) rispetto al Milan (51.0%) e produce più tiri totali (58 a 53) e nello specchio (29 a 24). In fase difensiva i rossoneri hanno concesso appena 3 gol e già 3 clean sheet, mentre i bianconeri hanno incassato 5 reti con 2 gare a porta inviolata. Equilibrio perfetto nei gol segnati (9-9): dettaglio che promette una sfida a margine stretto.

Juventus Milan Partite giocate 5 5 Vittorie 3 4 Pareggi 2 0 Sconfitte 0 1 Gol segnati 9 9 Gol subiti 5 3 Percentuale possesso palla 59.7 51.0 Tiri totali 58 53 Tiri nello specchio 29 24 Clean sheet 2 3

Dove vedere Juventus-Milan in tv o in streaming

• Partita: Juventus-Milan

• Data: domenica 5 ottobre 2025

• Orario: 20:45

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Torino

• Stadio: Allianz Stadium

La partita è trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 20:45.

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Juventus-Milan e a che ora è previsto il calcio d’inizio? Juventus-Milan si gioca domenica 5 ottobre 2025 con fischio d’inizio alle ore 20:45. Dove si gioca Juventus-Milan? La partita si disputa all’Allianz Stadium di Torino. Chi trasmette Juventus-Milan in TV o streaming? La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Juventus-Milan? L’arbitro designato è Marco Guida, con assistenti Colarossi e Rossi C., IV Ayroldi, VAR Di Bello e AVAR Ghersini.