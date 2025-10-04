Juventus-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Juventus–Milan accende la 6a giornata della Serie A 2025-26. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino il 5 ottobre 2025 alle 20:45. In classifica la Juventus è 4ª con 11 punti (3 vittorie e 2 pareggi; 9 gol fatti, 5 subiti), mentre il Milan guida a 12 punti (4 vittorie, e 1 sconfitta; 9 gol segnati, 3 incassati). Un crocevia di ambizioni tra solidità bianconera e slancio rossonero, con numeri che promettono intensità e equilibrio.
Probabili formazioni di Juventus-Milan
Si va verso una Juventus con impianto a tre dietro: Di Gregorio tra i pali e catena esterna che potrebbe spingere con Joao Mario e Cambiaso. In mezzo, regia fisico-tecnica con Koopmeiners e McKennie; sulla trequarti, fiducia a Adzic e Yildiz a supporto di Openda, mentre Vlahovic resterebbe opzione dalla panchina. Out Milik e Miretti, restano dubbi sulle condizioni di Bremer e Thuram. Il Milan dovrebbe confermare un 3-5-2: Maignan riferimento dietro una linea con Gabbia, De Winter, Pavlovic; sulle corsie Saelemaekers e Bartesaghi, in mezzo equilibrio con Modric, Fofana, Rabiot. Davanti, mobilità e attacco alla profondità con Gimenez e Pulisic, mentre Leao potrebbe essere la carta a gara in corso. Squalificato Estupinan, out Tomori e Jashari.
- Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Koopmeiners, McKennie, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda.
- Milan (3-5-2): Maignan; Gabbia, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic.
Gli indisponibili di Juventus-Milan
- Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al ginocchio), Bremer (infortunio al ginocchio), Thuram (problema al polpaccio), Miretti (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.
- Milan – Infortunati: Tomori (problema all’inguine), Jashari (infortunio alla gamba). Squalificati: Estupinan (squalifica per cartellino rosso).
Le ultime partite giocate
Juventus in serie utile con tre successi e due pareggi; Milan in gran forma, quattro vittorie e una sconfitta nelle più recenti.
|Juventus
|ok
|ok
|ok
|x
|x
|Milan
|ko
|ok
|ok
|ok
|ok
- Juventus
Juventus-Parma 2-0; Genoa-Juventus 0-1; Juventus-Inter 4-3; Verona-Juventus 1-1; Juventus-Atalanta 1-1.
- Milan
Milan-Cremonese 1-2; Lecce-Milan 0-2; Milan-Bologna 1-0; Udinese-Milan 0-3; Milan-Napoli 2-1.
L’arbitro di Juventus-Milan
Juventus–Milan sarà diretta da Marco Guida. Assistenti: Colarossi – Rossi C.; IV ufficiale: Ayroldi; VAR: Di Bello; AVAR: Ghersini. In questa Serie A ha diretto 1 gara con 2 rigori fischiati, 4 ammonizioni e nessun rosso, per 29 falli complessivi: dati che confermano un metro deciso nei contatti in area e una gestione disciplinare nella media.
Statistiche interessanti
Equilibrio recente e sfida ad alta tensione tattica. Nelle ultime otto tra Juventus e Milan il bilancio è in parità, con pochi gol complessivi. I bianconeri arrivano con una lunga imbattibilità in campionato e senza reti subite dai rossoneri da quattro incroci, ma la squadra di Pioli (oggi rinnovata) viene da una striscia aperta di successi e concede pochissimo.
Attenzione ai singoli: Pulisic è il riferimento offensivo rossonero d’inizio stagione, mentre tra i bianconeri l’estro di Yildiz e la profondità di Openda potrebbero cambiare l’inerzia. A Torino, storicamente, match spesso bloccati: l’episodio pesa.
- Nelle ultime otto sfide di Serie A tra Juventus e Milan, perfetto equilibrio: due vittorie a testa e quattro pari, appena otto reti complessive.
- La Juventus non subisce gol dal Milan da quattro incroci di fila in campionato: serie record bianconera contro i rossoneri.
- Nell’ultimo confronto a Torino, 18 gennaio 2025, 2-0 Juventus: nelle recenti a Piemonte, entrambe a segno solo una volta (1-1 nel 2021).
- Juventus imbattuta da 10 gare di Serie A (6V, 4N): ultimo ko il 23 aprile 2025.
- Milan in striscia: quattro vittorie consecutive e caccia alla quinta, che manca da aprile 2024.
- Fase difensiva d’élite: il Milan ha concesso solo 45 tiri totali finora; la Juventus ha concesso 13 tiri nello specchio.
- Jonathan David impiegato col contagocce a settembre: appena 31’ in Serie A; possibile arma a gara in corso.
- Pulisic capocannoniere a inizio torneo (4 gol) ma contro la Juventus non ha ancora timbrato tra gol e assist in Serie A.
Le statistiche stagionali di Juventus e Milan
Dati alla mano, la Juventus tiene di più il pallone (59.7% di possesso) rispetto al Milan (51.0%) e produce più tiri totali (58 a 53) e nello specchio (29 a 24). In fase difensiva i rossoneri hanno concesso appena 3 gol e già 3 clean sheet, mentre i bianconeri hanno incassato 5 reti con 2 gare a porta inviolata. Equilibrio perfetto nei gol segnati (9-9): dettaglio che promette una sfida a margine stretto.
|Juventus
|Milan
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|3
|4
|Pareggi
|2
|0
|Sconfitte
|0
|1
|Gol segnati
|9
|9
|Gol subiti
|5
|3
|Percentuale possesso palla
|59.7
|51.0
|Tiri totali
|58
|53
|Tiri nello specchio
|29
|24
|Clean sheet
|2
|3
Dove vedere Juventus-Milan in tv o in streaming
• Partita: Juventus-Milan
• Data: domenica 5 ottobre 2025
• Orario: 20:45
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Torino
• Stadio: Allianz Stadium
La partita è trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 20:45.
