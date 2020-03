Juventus-Milan: Sarri aggiorna su Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo rischia di essere il grande assente della partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. L'attaccante bianconero è volato in Portogallo per assistere la mamma Dolores, colpita da un ictus: in caso di assenza di CR7, la coppia d'attacco sarà composta da Dybala e Higuain.

Così Maurizio Sarri in conferenza stampa su Ronaldo: "Ha avuto un problema strettamente personale. Se domani è disponibile o meno dipende solo dalla risoluzione di questo problema. Non c'è al mondo un suo sostituto. Se non ci sarà, dovremo inevitabilmente fare qualcosa di diverso".

Anche Buffon potrebbe non essere delle partita: "Nelle nostre intenzioni la partita serve per andare in finale, non per fare rotazioni. Quindi le scelte saranno fatte in questo senso. Chiellini ha avuto un affaticamento, mentre Buffon un leggero acciacco alla schiena. Non abbiamo infortuni al momento, quindi valuteremo in mattinata per la formazione".

Le condizioni di Douglas Costa: "Anche lui sta crescendo, ma non ha i 90' nelle gambe, quindi vale lo stesso discorso fatto per Sami".

La sosta forzata e le polemiche per i rinvii: "Sto facendo impazzire completamente il mio staff, perché ogni giorno gli chiedo cose diverse…Però non possiamo farci troppe domande, dobbiamo prendere tutto come un fatto e concentrarci sulle partite. Domani c'è il Milan e pensiamo a quello. Da giovedì se ce lo confermano penseremo all'Inter. Non possiamo disperdere energie in altro".

SPORTAL.IT | 03-03-2020 18:28